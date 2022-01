COVID-19 : Masque qui brille lorsqu’il détecte le virus ?

Il y a déjà plusieurs jours de pandémie de COVID-19. La communauté scientifique continue de découvrir des solutions plus efficaces contre le virus et la maladie, et des solutions très intéressantes ont vu le jour pour aider à lutter contre cette pandémie.

Depuis que l’état de pandémie a été décrété, plusieurs solutions sont arrivées sur le marché pour aider à lutter contre la transmission du virus SARS-COV-2. Récemment, un groupe de chercheurs japonais a annoncé un masque capable de détecter le virus SARS-CoV-2. Selon ce qui a été révélé, ce masque brille lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette (UV). Fait intéressant, cette invention a été rendue possible par l’extraction d’anticorps à partir d’œufs d’autruche.

L’avantage de ces masques est que les personnes asymptomatiques peuvent facilement détecter le SRAS-COV-2, a déclaré Yasuhiro Tsukamoto, 52 ans, chef d’équipe à l’Université préfectorale de Kyoto au Japon. Cela devrait faciliter et simplifier les tests citoyens (aucun écouvillon requis).

Selon la publication de la chaîne Actualités Kyodo, les chercheurs ont injecté une forme non menaçante du SRAS-COV-2 à des autruches femelles en février de l’année dernière, ce qui leur a permis d’obtenir avec succès des anticorps à partir de leurs œufs. Sur la base de cette expérience, ils ont créé un type de filtre qui est placé à l’intérieur du masque pour détecter la présence du virus.

Après avoir utilisé le masque, le filtre est retiré et aspergé d'un colorant contenant des anticorps contre le nouveau coronavirus. Si une infection par le SRAS-COV-2 est détectée, le filtre brille. En fait, Yasuhiro Tsukamoto a lui-même découvert qu'il était infecté grâce au masque.