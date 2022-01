La NASA décrit les techniques qu’elle utilise pour « chasser » la vie extraterrestre

Richard Dawkins a dit un jour qu’« il est invraisemblable et arrogant de penser que nous sommes seuls dans l’Univers ». Étant donné que l’Univers est si immense qu’il dépasse notre compréhension de l’infini, nous ne sommes peut-être qu’un autre habitant de cet endroit. En tant que tel et croyant que nous ne sommes effectivement pas seuls, la NASA, à travers son Institut de recherche d’intelligence extraterrestre (SETI), a décrit certaines de ses techniques impliquées dans la recherche de vie extraterrestre.

La vie telle que nous la connaissons a des exigences très fortes. S’ils existent dans l’Univers, nous pourrions vouloir savoir où ils se trouvent.

Existe-t-il une vie extraterrestre ?

Dans un univers si vaste avec des millions d’étoiles, chacune avec plusieurs planètes hypothétiques parfaites pour abriter la vie telle que nous la connaissons, pourquoi ne devrions-nous pas croire que nous ne sommes pas seuls ?

Eh bien, ce sera l’un des principes qui animera un groupe de plus d’une centaine de scientifiques et de chercheurs dans un institut sous les auspices de la NASA.

Rien ne nourrit plus l’imagination humaine que la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l’Univers. Alors même que nous rêvons de civilisations extraterrestres dans la science-fiction, les chercheurs impliqués dans la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI) recherchent dans le ciel des mégastructures artificielles, des signaux lumineux et d’autres signes authentiques de vie intelligente dans l’Univers.

Alors qu’une grande partie des recherches de SETI consiste à balayer l’espace à la recherche de signaux lumineux et radio comme indicateurs de la vie extraterrestre, cette organisation recherche également des objets plus gros – en particulier des mégastructures extraterrestres.

Nous ne savons pas tout à fait ce que nous recherchons. Quel genre de structures construiraient-ils ? Nous devons faire attention à ne pas jeter des choses si nous ne les comprenons pas.

Ann Marie Cody, chercheuse à la NASA et au SETI Institute, a expliqué à Motherboard’s Space Show.

Pour cette raison, les chercheurs du SETI doivent cultiver un équilibre intéressant entre la spéculation ouverte sur les extraterrestres et les techniques scientifiquement rigoureuses pour tenter de les détecter.

La méthode que Cody et ses collègues utilisent pour essayer de trouver ces mégastructures est vraiment simple – et c’est une méthode largement utilisée par les scientifiques pour découvrir des exoplanètes et d’autres corps célestes depuis des décennies.

Nous regardons des milliers – voire des millions – d’étoiles, prenons image après image, puis traduisons ces images en une séquence de la luminosité de chaque étoile au fil du temps.

Dit Cody.

La recherche de la vie extraterrestre est un défi pour percevoir l’inconnu

Chaque fois qu’un objet comme une planète passe devant cette étoile, il s’assombrit et crée une signature lumineuse.

Ainsi, à chaque nouvelle image, les scientifiques pourront détecter quelque chose de différent. Preuve que cette exoplanète, par exemple, possède des structures qui ont modifié sa géologie, sa dynamique.

S’ils ont une mégastructure artificielle, il pourrait y avoir une signature différente qui serait unique.

Ajouta le scientifique de la NASA.

Cependant, jusqu’à présent, SETI n’a produit aucun signe de structures extraterrestres massives comme la sphère de Dyson, une mégastructure hypothétique décrite à l’origine par Freeman Dyson, qui orbiterait autour d’une étoile de manière à l’encercler complètement, capturant tout ou la plupart des étoile, son énergie émise.

Heureusement, Cody dit que si quelque chose sort, les enquêteurs seront plus que disposés à le faire savoir au public – après avoir rigoureusement vérifié leurs conclusions, bien sûr.

Nous ne voulons pas que la science se fasse à huis clos. Nous voulons que le public comprenne qu’il s’agit d’un processus. Ce n’est pas comme si vous découvriez instantanément quelque chose qui est là. Nous devons suivre et tester toutes les hypothèses.

Sans doute est-il arrogant de penser que nous sommes les seuls êtres de l’Univers, mais comment réagirait l’humanité si un jour une civilisation était découverte sur une exoplanète ?