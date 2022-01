Des épaves, des instincts de survie mis à l’épreuve

Derelicts, est un jeu indépendant qui est encore en développement et à en juger par les premières images (et idées), il semble avoir un énorme potentiel.

Venez en apprendre un peu plus sur Derelicts, un jeu de survie qui mettra nos instincts de survie à l’épreuve.

Selon les responsables, Derelicts est un jeu de survie avec de fortes influences de titres comme The Forest.

On sait peu de choses sur l’histoire des épaves, mais il y a déjà quelques lumières. Apparemment, une ancienne civilisation (bien avant les humains) a déjà occupé la Terre, mais lorsqu’elle a réalisé le mal qu’elle avait causé à la planète, elle a laissé un lourd héritage à ses futurs habitants. Un mécanisme qui, en se rendant compte que la planète est en train d’être détruite par une espèce, tentera de l’éradiquer. Nous sommes cette espèce.

Notre personnage fait partie d’une équipe de recherche qui monte à bord d’une navette spatiale qui entend enquêter sur ce mécanisme, mais qui s’écrase sur Terre, dans une zone inhospitalière et apparemment déserte.

Se retrouvant seul (bien que le jeu dispose d’un mode coopératif) dans un paysage apparemment abandonné, le joueur devra tenter de créer les conditions suffisantes pour survivre et tenter de comprendre le mystère qui se cache derrière cette ancienne civilisation.

En chemin, vous devrez surmonter divers obstacles, tels que l’environnement, les conditions météorologiques, la faune et bien d’autres dangers qui se présenteront à vous.

D’autre part, il devra créer suffisamment d’infrastructures pour garantir sa survie, c’est-à-dire qu’il devra construire sa base d’opérations pour que tous ses besoins soient satisfaits et qu’il puisse grandir et se renforcer dans un environnement apparemment hostile.

Dans les images déjà diffusées, on aperçoit la création d’un système de transport de bûches de bois, à l’aide de gouttières construites par le joueur.

C’est un parfait exemple des mécanismes mis en œuvre dans Derelicts et qui font de ce jeu un titre avec beaucoup de potentiel, surtout pour être des processus qui prennent tout leur sens dans l’environnement du jeu.

Il y a une forte incitation à explorer dans les épaves, la carte étant assez généreuse et avec plusieurs régions différentes entre elles.

En plus du paysage naturel et sauvage, on sait également qu’il existe plusieurs temples cachés au milieu de la nature qui contiennent en eux-mêmes des secrets pouvant aider notre explorateur de l’espace à survivre.

La chute de notre navette spatiale, qui s’est brisée en plusieurs morceaux, amène un besoin d’exploration encore plus grand, car dans ces épaves se trouvent des matériaux et des outils extrêmement importants pour notre survie.

Il n’y a pas encore de date de sortie, ce qui arrivera sur PC, mais Derelicts pourrait encore voir la lumière du Soleil cette année.