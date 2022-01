Des cartes graphiques EVGA 2021 volées trouvées à vendre au Vietnam

L’un des nombreux cas inhabituels survenus l’année dernière a été le vol d’un camion rempli de cartes graphiques GeForce RTX 30 de marque EVGA en novembre aux États-Unis d’Amérique.

Trois mois après le crime, les mêmes GPU ont maintenant été découverts en vente au Vietnam.

Les graphiques EVGA volés aux États-Unis sont à vendre au Vietnam

En novembre 2021, le vol d’un camion chargé de cartes graphiques EVGA GeForce RTX 30 a été signalé. À l’époque, beaucoup ont pointé du doigt l’extraction de crypto-monnaie, suggérant que le vol avait été commis dans ce but.

Mais il y a maintenant des nouvelles de cette situation, car les GPU ont maintenant été trouvés dans un magasin au Vietnam, qui promet des remises en échange d’une période de garantie limitée.

L’information a été révélée par une source du site VideoCardz et affirme que les cartes graphiques ont été trouvées à des prix similaires avec le reste du marché. Cependant, ils n’offrent qu’une garantie d’un mois. De plus, le gérant du magasin avait déjà été accusé d’avoir utilisé une partie de la cargaison du camion pour créer des systèmes miniers.





Le camion avec les cartes graphiques EVGA aurait dû arriver à San Francisco, en Californie. Cependant, il a été détourné vers une destination incertaine à mi-chemin. Selon le fabricant, les cartes graphiques volées valaient entre 330 $ et 1 960 $.

Selon la source, la confirmation que les plaques volées étaient en vente dans le magasin du Vietnam a été obtenue grâce au numéro de série de l’équipement. La source affirme avoir acheté au moins deux unités GeForce RTX 3080 Ti dont les codes ont ensuite été vérifiés sur le site officiel d’EVGA.

Et tandis que dans d’autres situations similaires, la vente de puces volées se fait discrètement «à travers la porte du cheval», dans ce cas, elles ont été exposées dans un magasin même connu et sont toujours accessibles au public. De plus, soi-disant, les consommateurs qui achètent des GPU dans ces situations doivent les retourner au fabricant. Mais il semble un peu improbable que cela se produise, surtout quand on est à une époque où il est très difficile de trouver ces modèles sur le marché.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quelle sera la réponse d’EVGA à cette découverte.