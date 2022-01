L’année dernière a vu un nombre record de tweets sur les jeux ; ce sont les titres dont on a le plus parlé

En bref : Twitter a annoncé que 2021 était sa plus grosse année pour les tweets sur les jeux, avec plus de 2 milliards de publications sur l’ensemble des 12 mois. La société a également révélé les dix titres les plus discutés sur sa plate-forme l’année dernière, les comtés qui ont le plus tweeté sur les jeux et plusieurs statistiques liées aux eSports.

Rishi Chadha, responsable mondial des partenariats de contenu pour les jeux de Twitter, posté qu’il y avait 2,4 milliards de tweets sur les jeux en 2021. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente et plus de dix fois le nombre de tweets sur les jeux envoyés en 2017. Chadha a ajouté que le quatrième trimestre de 2021 était le plus gros trimestre de conversation sur les jeux jamais enregistré. sur Twitter.

Chadha a également révélé les jeux les plus discutés de l’année. À la première place se trouve Genshin Impact, le RPG d’action en monde ouvert de miHoYo qui est arrivé sur Android, iOS, PC et PlayStation 4 en 2020 (et PS5 en 2021). Le titre gratuit arrive également sur le service de streaming GeForce Now de Nvidia (il est déjà en version bêta limitée) et sur la Nintendo Switch.

À la deuxième place se trouvent les très populaires Apex Legends, tandis que Final Fantasy, Animal Crossing: New Horizons, Minecraft et Fortnite figurent également sur la liste.

La raison pour laquelle certains de ces jeux pourraient ne pas être familiers à de nombreux occidentaux pourrait s’expliquer par la catégorie suivante : les pays tweetant le plus sur les jeux. Ici, nous voyons que le Japon occupe la première place – il y a plusieurs titres japonais sur la liste des jeux dont on parle le plus. Il est suivi par les États-Unis à la deuxième place, la Corée du Sud à la troisième place et la Thaïlande à la quatrième place.

En regardant les événements de jeu les plus tweetés, l’E3 était numéro un. Il a été récemment annoncé que, comme l’année dernière, l’exposition de cette année serait uniquement en ligne, en raison de l’augmentation des cas de Covid. Les Game Awards ont été le deuxième événement dont on parle le plus, suivis du Xbox Games Showcase.

En plus de répertorier les créateurs de jeux mentionnés dans la plupart des tweets (voir ci-dessous), Twitter a révélé de nombreuses statistiques liées aux eSports. Découvrez l’intégralité de l’article ici.