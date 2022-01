Chuwi LarkBook X – un ordinateur portable à écran tactile de 14 pouces

CHUWI PC Ordinateur Portable 14 Pouces 2K QHD Laptop Windows 10 GemiBook Pro (256Go SSD, 8Go RAM,Celeron J4125 2.7Ghz+UHD Graphics) 2.4/5G WiFi,2160*1440 IPS,Clavier Rétro-éclairé

💻【Ultra-Fin et Portable】 : Cet ordinateur portable a un châssis métallique fin (310 x 229,5 x 20,6 mm) et léger (1,5 kg).L'écran LCD IPS plein écran 2K de 14 pouces avec 2160 x 1440 pixels, proportion d'angle 3: 2, une console pleine taille et 100W pixels de webcam.La qualité d'image est plus claire, pratique pour les vidéos, jeux, le bureau et les études. ⭐【Économie d'énergie et Rapide】: Alimenté par une batterie de 38Wh sous le clavier rétroéclairé et est alimenté par le processeur quadricœur Celeron J4125 (2 à 2,7 GHz) de la génération Gemini Lake Refresh, réalisé à 14 nanomètres mais très énergétique efficace (10W TDP), y compris un GPU UHD Graphics 600 intégré, capable de prendre en charge les vidéos 4K sans problème (Netflix,Youtube,Jeux..) 📶【Grande Mémoire et Réseau Fluide】: Livré avec Bluetooth et connectivité 2.4G / 5G Wi-Fi (802.11a / ac / b / g / n), 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 256 Go SSD pour le stockage, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 1 To de SSD (M.2) via un emplacement facilement accessible ci-dessous. 🔌【Connectivité et Autonomie】: Cet ordinateur pc équipé de plusieurs ports, dont l'entrée d'alimentation, la prise jack 3,5 mm, un lecteur de carte microSD, un USB 3.0 Type-A et un USB Type-C.Batterie 5000mAh prend en charge 6-8 heures d'autonomie . 😊【Garantie】: Garantie d'un an,il dispose d'un manuel multilingue,veuillez noter que le clavier est QWERTY. NOTER:Si votre ordinateur a besoin d'un code d'activation, veuillez contacter CHUWI STORE via AMAZON et nous vous le donnerons immédiatement (Désolé pour le désagrément causé par la vulnérabilité de Microsoft)