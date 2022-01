Alienware Concept Nyx : L’avenir du jeu n’est-il pas finalement le cloud ?

Le cloud gaming est une tendance qui a continué à se développer au cours des dernières années, mais qui n’a pas encore vraiment fait son entrée dans le grand public. Les raisons les plus souvent citées sont le décalage d’entrée et la connexion Internet rapide requise pour cela. Des fournisseurs comme Nvidia avec Geforce Now ou Google avec Stadia y voient l’avenir du jeu. Alienware adopte une approche différente et contourne ces problèmes avec le concept Nyx.

C’est le concept Nyx

Dans le cloud gaming, les calculs de vos jeux vidéo se font sur un serveur cloud, qui est souvent loin de chez vous. Alienware aimerait mettre ce serveur dans votre salon. Le concept Nyx est un serveur de jeux pour la maison qui effectue tous les calculs de vos jeux vidéo puis les transmet sur un écran de votre choix. Ainsi, vous pouvez facilement jouer sur le téléviseur, la tablette, le moniteur ou le smartphone et changer d’écran au milieu de la session de jeu.

Cela vous semble-t-il familier ? Les fournisseurs de jeux en nuage promettent exactement les mêmes avantages. Avec le concept Nyx, cependant, les données n’ont pas besoin d’être transmises sur des centaines de kilomètres. Ils ne quittent jamais votre réseau local. En conséquence, le décalage d’entrée devrait être considérablement plus faible et vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet rapide pour amener les données sur l’écran de votre choix.

Selon Alienware, jusqu’à quatre jeux s’exécutent simultanément sur le serveur domestique, auxquels vous pouvez jouer sur différents écrans. Par exemple, vous pouvez jouer à Rocket League sur l’écran de votre PC pendant que votre mère joue à Call of Duty sur le téléviseur du salon. Papa s’occupe d’Assassin’s Creed : Valhalla sur la tablette sur le canapé et le petit frère joue Stardew Valley sur le smartphone.

Nyx peut faire fonctionner quatre écrans en même temps. Source : Alienware

Les jeux de toutes les bibliothèques doivent s’exécuter sur le serveur de concept. Que ce soit Steam, Epic Games Store, GoG ou autres. Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application Alienware appropriée sur l’appareil et elle peut communiquer avec le concept Nyx.

Le concept semble passionnant au début, mais pour le moment c’est juste un concept qui a encore quelques questions importantes sans réponse. Il est également encore incertain qu’il débarquera un jour sur le marché.

Concept Nyx aurait besoin de beaucoup de puissance de calcul

Au CES 2022, Alienware ne nous a pas dit quelle serait la puissance de calcul d’un tel serveur Nyx. Mais si vous pouvez l’utiliser pour jouer à quatre jeux en même temps, il devrait dépasser de loin la puissance de calcul d’un PC de jeu haut de gamme. Après tout, je ne veux pas perdre en qualité graphique simplement parce que mon colocataire veut jouer aussi.

Si je veux acheter un PC haut de gamme actuel chez Alienware, je serai entre 3 000 et 5 000 euros, selon la configuration. Même si je calcule généreusement à 3.000 euros et que j’ajoute 4 (pour quatre PC gamers dans le serveur), j’obtiens 12.000 euros pour un serveur Nyx. Bien sûr, il s’agit d’un calcul de laitière qui ne prend pas en compte de nombreux facteurs. Cependant, je tiens à préciser qu’un tel serveur de jeu pour la maison ne serait probablement pas bon marché.

Concept Nyx vs Cloud Gaming : Combattez pour l’avenir du jeu

Le concept Nyx est comme un serveur de cloud gaming pour la maison. Il apporterait avec lui les avantages du cloud gaming : jouer à des jeux vidéo, quel que soit l’écran, votre propre ordinateur ne chauffe pas et vous pouvez mettre les sessions en pause et continuer sur un autre écran. Pour ce faire, le concept Nyx fonctionnerait dans le réseau local et résoudrait ainsi le problème du décalage d’entrée, qui n’existerait guère. Vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet rapide pour transférer les données du serveur vers l’écran.

Cela ressemble au rêve de cloud gaming au premier abord. Cependant, vous devrez d’abord acheter le serveur de jeu Alienware et il a besoin d’espace dans la maison. De plus, la plus grande question ouverte est de savoir quel matériel y serait intégré. Il est clair qu’il doit avoir beaucoup de puissance de calcul pour faire tourner quatre jeux en même temps. Et cela coûterait beaucoup d’argent. La location d’un serveur Nyx pour un abonnement mensuel serait une option possible ici.

Le contrôleur illustré est également un concept. Source : Alienware

Dans la bataille entre serveurs domestiques et serveurs cloud, le serveur cloud est certainement l’alternative la moins chère, car les serveurs de Nvidia ou de Google, par exemple, peuvent être utilisés par plusieurs personnes. Cela divise également les coûts. Avec Nyx, vous payez seul (ou le ménage) pour le serveur, que vous seul utilisez alors. En retour, vous bénéficiez d’une expérience sans décalage d’entrée et n’avez pas besoin d’une connexion Internet rapide.

Si le concept Nyx arrive un jour sur le marché, il serait passionnant de voir à quoi ressemble exactement le produit et s’il peut prévaloir contre les jeux en nuage ou les PC de jeu normaux.

Si vous êtes intéressé par le cloud gaming, nous avons un autre article intéressant pour vous sur l’abonnement RTX 3080 de GeForce Now :