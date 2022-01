Historique! Premier cœur de porc transplanté chez un humain

Le centre médical de l’Université du Maryland est entré dans l’histoire en transplantant un cœur de porc génétiquement modifié dans un corps humain. Une fois de plus, la médecine prouve qu’il n’y a pas de limites lorsque l’objectif est de sauver des vies.

Pour l’instant, le corps du patient réagit bien au nouvel organe.

Il y a environ six semaines, David Bennett, 57 ans, a été admis au centre médical de l’Université du Maryland (UMMC) avec une arythmie qui menaçait de lui coûter la vie. L’état dans lequel il a été reçu a exigé qu’il soit placé sur un pontage, rejoignant plus tard une liste de plus de 100 000 Américains en attente d’un donneur de greffe.

Cependant, dans ce qui était une chirurgie historique, les médecins ont utilisé un cœur de porc génétiquement modifié, faisant de David Bennett le premier humain à recevoir un tel organe.

La xénotransplantation – le nom donné à une greffe qui utilise un organe d’une espèce différente – a été tentée pour la première fois dans les années 1980. À l’époque, un enfant atteint d’une maladie cardiaque mortelle a reçu une greffe d’un babouin. Bien que le corps ait rejeté l’organe et que l’enfant n’ait pas survécu, les chercheurs ont réalisé qu’ils auraient beaucoup plus de succès en utilisant les porcs comme donneurs.

De plus, la société Revivicor basée en Virginie a expérimenté des porcs génétiquement modifiés afin que leur corps ne produise pas de sucre appelé alpha galactose. En effet, le corps humain ne produit pas cet élément et pourrait déclencher des rejets lors des greffes.

Le cœur de cochon s’accroche au corps de David

Comme expliqué dans le communiqué de presse publié par l’UMMC, le cœur que David Bennett a reçu provenait de porcs porteurs de 10 gènes modifiés, de sorte que la compatibilité avec le système immunitaire humain était plus élevée.

Plus que les investigations menées par l’université, la greffe nécessitait l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Cela a été accordé après que David a été jugé inéligible pour la liste des greffes et que son arythmie l’a rendu inapte à recevoir une pompe cardiaque artificielle.

Avant de consentir à recevoir un cœur de porc, David a été informé des risques de l’intervention, ainsi que de son caractère expérimental. Pour l’instant, trois jours se sont écoulés depuis l’opération, le patient se porte bien. Vous serez suivi pendant quelques semaines pour évaluer les résultats de la greffe.

Il s’agissait d’une chirurgie révolutionnaire qui nous rapproche un peu plus de la résolution de la crise de pénurie d’organes. Il n’y a tout simplement pas assez de donneurs de cœur humain pour satisfaire la longue liste de receveurs potentiels.

A déclaré Bartley P. Griffith, chef de l’équipe chirurgicale qui a effectué la greffe.

