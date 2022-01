Black Shark ne sera plus officiellement une marque Xiaomi

Xiaomi avait dans sa marque Black Shark la valeur sûre dédiée au segment des jeux. La qualité des produits est indiscutable, tout comme la performance en jeu. Bien que nous voyions Black Shark se présenter indépendamment sur le marché, il avait derrière lui la grande machine de Xiaomi.

Maintenant, tout peut changer. La division jeux de Black Shark sera cédée pour plus de 415 millions d’euros.

Avec des smartphones à succès et dans le top des plus puissants du marché, Black Shark consolide sa position sur le segment des jeux. Par exemple, le modèle 4S Pro équipé du processeur Snapdragon 888+ est le modèle le plus performant du marché chinois, selon les données d’Antutu.

En plus des smartphones, on retrouve dans le portefeuille du constructeur une série d’accessoires tels que des déclencheurs à attacher au smartphone, des commandes, des glacières magnétiques, des écouteurs ou des écouteurs filaires…

Xiaomi dit au revoir à Black Shark

Black Shark n’avait pas la marque Xioami comme drapeau pour son succès, mais la vérité est que nous parlons d’une autre marque qui opère dans son immense écosystème.

Comme il commence à être avancé, Tencent Games sera sur le point d’acquérir la division Black Shark Gaming de Xiaomi dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 3 milliards de CNY, ce qui représente plus de 415 millions d’euros.

Tencent Games a aujourd’hui des accords importants avec des fabricants comme ASUS, avec son ROG Phone, et avec Nubia, également dans ce segment mobile et l’achat de l’unité de jeu pourrait être une étape importante dans ses ambitions pour le métavers. Cependant, les informations sont encore rares.