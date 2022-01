Les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis ont augmenté de 6% en 2021

En bref : Compte tenu de la popularité croissante des véhicules électriques aux États-Unis, on pourrait penser que le pays serait sur la bonne voie pour réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il semble que l’inverse se soit produit en 2021 : selon de nouvelles estimations, les émissions de GES des États-Unis ont augmenté de 6 % l’année dernière. C’est une légère hausse mais non négligeable qui suggère que le monde commence à revenir à la normale, du moins en ce qui concerne la demande de carburant.

Il convient de noter que ce chiffre est relatif aux chiffres de 2020, qui étaient inférieurs à la normale en raison d’une diminution massive de la demande de carburant. Moins de vols décollaient (en effet, de nombreuses compagnies aériennes ont été obligées d’immobiliser leurs flottes) et de nombreux conducteurs potentiels restaient chez eux ; soit en mettant en quarantaine, soit en travaillant à domicile via Microsoft Teams et Zoom.

Par rapport aux jours pré-Covid de 2019, les émissions de 2021 étaient toujours inférieures à tous les niveaux. En 2019, les États-Unis ont vu bien plus de 1800 tonnes métriques de CO2 rejetées dans l’atmosphère à partir du seul transport. En 2020, ce chiffre a chuté jusqu’à des niveaux inférieurs à 1600, mais en 2021, il a rebondi à un peu plus de 1700 tonnes métriques – toujours nettement inférieur aux chiffres de 2019, bien sûr.

D’autres secteurs ont connu des changements moins drastiques. Les émissions de l’industrie et du bâtiment n’ont augmenté que légèrement par rapport aux chiffres de 2020 et ont presque atteint la parité avec celles de 2019 l’année dernière.

Le groupe à l’origine de ces estimations, Rhodium Group, note que les émissions de 2021 mettent les États-Unis « un peu plus loin » lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Accord de Paris. Bien sûr, s’attendre à ce que le pays poursuive une trajectoire d’émissions à la baisse après une année comme 2020 n’est pas tout à fait raisonnable, étant donné à quel point il s’agit d’une valeur aberrante.

Néanmoins, comme le souligne Rhodium, les objectifs de l’Accord de Paris exigent des États-Unis qu’ils réduisent leurs émissions de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. En 2020, les États-Unis ont atteint la barre des 22 %, mais en 2021, les progrès se sont ralentis. à 17,4 pour cent.

Il reste à voir si les émissions augmenteront encore plus cette année. Ce ne serait pas une surprise si la fatigue du verrouillage cédait enfin la place à un boom massif des voyages et des vacances, mais seul le temps nous le dira.

Crédit générique : American Public Power Association