Samsung aura retardé le lancement du SoC Exynos 2200 en raison de mauvaises performances

Samsung est l’une des marques de smartphones les plus populaires et les plus convoitées aujourd’hui. Elle est connue pour ses équipements puissants, offrant un large éventail d’options aux consommateurs, du bas et moyen de gamme, qui peuvent aussi être de bonnes machines, aux modèles haut de gamme les plus puissants, y compris les pliants.

Il y a quelques jours, la société a lancé son très attendu téléphone Galaxy S21 FE 5G, mais le marché attend également avec impatience le Galaxy S22, dont la version internationale pourrait être alimentée par son SoC Exynos 2200. Samsung aura retardé la sortie de cette puce. en raison de ses faibles performances.

Samsung aurait retardé l’Exynos 2200 en raison de ses mauvaises performances

Les rumeurs viennent du leaker @IceUniverse, une source considérée comme assez fiable et que l’on voit régulièrement associée à la diffusion de ce type d’informations. Ainsi, selon l’utilisateur, Samsung aurait retardé le lancement de son nouveau SoC Exynos 2200 en raison de ses mauvaises performances, avec des rumeurs selon lesquelles la puce aurait des performances inférieures à celles du Dimensity 9000 de Mediatek et du Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm, les SoC les plus puissants. actuellement en compétition.

En outre, il est également indiqué qu’en termes de graphisme, basé sur l’architecture RDNA2 d’AMD, le processeur de Samsung avait des performances inférieures à celles des puces Mali et Adreno, issues des mêmes SoC de MediaTek et Qualcomm, respectivement.

Le leaker rappelle également que le SoC Exynos 1200, une version basse consommation du modèle haut de gamme, devait être officiellement annoncé en novembre dernier, mais a fini par être annulé.

A son tour, l’Exynos 2200 devrait encore voir le jour, mais il semble que Samsung ait besoin d’un peu plus de temps pour travailler sur son optimisation afin que la puce soit prête à affronter des rivaux avec un niveau de performances similaire. . Si ce n’est pas le cas, alors il est possible que la marque sud-coréenne équipe le prochain Galaxy S22 du Snapdragon 8 Gen1, ce qui peut également contribuer à une pénurie plus rapide de ce SoC compte tenu de la quantité d’équipements qui commence déjà à être utilisé. ce.

