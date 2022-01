Tous les jeux impactés par les problèmes d’Alder Lake/DRM ont maintenant été corrigés

En bref : si vous êtes rebuté par la mise à niveau vers la série Intel Alder Lake de 12e génération par la perspective de ne pas pouvoir jouer à certains de vos jeux préférés, voici une bonne nouvelle : les problèmes de gestion des droits numériques (DRM) qui ont causé certains les titres à ne pas exécuter sur les derniers processeurs sans une certaine forme de solution de contournement ont maintenant été complètement résolus.

En novembre, Intel a publié une liste de jeux qui ne fonctionneraient pas avec ses nouvelles puces Alder Lake. Les problèmes découlaient de conflits avec le logiciel de gestion des droits numériques (Denuvo). Il semble que le logiciel DRM reconnaissait à tort les cœurs efficaces (E-cores) d’Alder Lake comme un autre système. Cela empêchait le lancement des jeux, provoquait des plantages pendant le jeu ou les arrêtait de manière inattendue.

Intel a placé 90 titres sur la liste des jeux concernés, dont Assassin’s Creed Valhalla. Il existait des moyens de contourner le problème, notamment en activant le mode de compatibilité de jeu hérité (le cas échéant) dans le BIOS d’un PC, en plaçant les cœurs électroniques en mode veille pendant que vous jouez à des jeux. Et certains fabricants de cartes mères ont publié des outils permettant aux utilisateurs d’allumer et d’éteindre facilement les cœurs électroniques via l’interface utilisateur d’un utilitaire.

En décembre, Intel a annoncé que la liste des jeux impactés par le combo Alder Lake/DRM était réduite à seulement trois – Assassin’s Creed Valhalla, Fernbus Simulator et Madden 22 – bien que cet écrivain n’ait jamais rencontré de problèmes en jouant à Valhalla sur un PC Alder Lake. , même sans les solutions de contournement.

Cependant, Intel a confirmé qu’il avait désormais résolu tous les problèmes de DRM sur ses processeurs Alder Lake en travaillant avec les éditeurs de jeux et Microsoft ; chaque titre de la liste a été corrigé via des correctifs ou des mises à jour du système d’exploitation. Intel demande aux personnes qui identifient des jeux qui ont encore des problèmes de fonctionnement sur Alder Lake de contacter la société.