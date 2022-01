Ce serait la meilleure refonte pour l’application El Tiempo dans Windows 11

Dernièrement, nous assistons à une rafale de nouvelles conceptions d’applications et faites avec goût. Là, nous avons la nouvelle application Media Player, le remplacement de Groove qui a un design sensationnel. Ou la nouvelle application Alarms que le changement a été un succès. L’application El Tiempo a besoin d’un changement radical et cette proposition de Pedro Monteiro nous l’avons aimé.

Une application météo avec la dualité à l’esprit

Maintenant qu’il semble que les appareils vont changer dans leur conception, il est encore plus logique que les applications puissent être utilisées avec un clavier et une souris et avec nos mains. C’est pourquoi les designs doivent être très bien pensés pour couvrir tous les besoins des utilisateurs. Dans cette refonte, nous voyons toutes les possibilités couvertes et avec un design révolutionnaire.

# Windows11 Maquette de refonte météo avec #FluentUI. Inspiré de MSN Météo.

Première fois que je fais une refonte complète d’une application et je ne pouvais pas attendre #FluentFriday, espérons que vous apprécierez.

Galerie complète sur : https://t.co/doUHgDGNm6 pic.twitter.com/NXPoSFimlD – Pedro Monteiro (@thepmonteiro) 10 janvier 2022

Comme vous pouvez le voir, la partie supérieure propose toujours les titres classiques comme l’application Microsoft Store avant sa refonte. Alors que nous avons la recherche sur le côté droit pour sélectionner de nouveaux emplacements. Peut-être, et plus conforme au style actuel de Microsoft, devrait-il être situé sur le côté gauche et la recherche dans la zone centrale.

La zone centrale avec les informations météorologiques de la ville est spectaculaire avec toutes les informations dont nous avons besoin en un coup d’œil. L’heure d’aujourd’hui avec le reste des détails. Un peu plus bas on peut voir les prévisions pour les prochains jours et en dessous les informations par heures. La vérité est qu’il s’agit d’une conception très soignée et nous aimerions que Microsoft utilise cette conception comme base pour changer le style de l’application El Tiempo.

Pour le moment, Microsoft ne nous a pas déçus avec les refontes. S’il est vrai que cela prend du temps par rapport au lancement de Windows 11 mais au moins la qualité est indiscutable en général. Nous serons attentifs aux nouvelles applications que Microsoft annonce pour Windows 11.