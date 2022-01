OnePlus 10 Pro : le nouveau smartphone haut de gamme est officiel

OPPO Find X3 Neo - Smartphone 5G Débloqué, 12 Go RAM + 256 Go, Ecran OLED 90Hz 6,55”, Snapdragon 865, Caméra Sony 50 MP, Charge Ultra Rapide 100% en 35 mins, 4500 mAh, Ultra Léger 184g, Argent

【Mode Extra HD jusqu'à 108 MP avec quadruple capteur photo en collaboration avec Sony】Saisissez l'atmosphère qui vous entoure dans toutes ses nuances grâce à l'appareil photo de 50 MP du smartphone OPPO Find X3 Neo doté d'un objectif ultra grand angle développé en collaboration avec Sony ainsi qu'un autofocus omnidirectionnel. Des prises de vues de jour, de nuit, en mouvement ou à contre-jour, l'objectif nouvelle génération relève tous les défis 【100% de charge en 35 minutes, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage】Détendez-vous et faites confiance à votre téléphone 5G OPPO et à son chargement ultra rapide. Profitez de 4 heures de lecture vidéo sur une charge de 5 minutes seulement. Le Find X3 Neo vous offre un processeur haut de gamme 5G Qualcomm Snapdragon 865 pour des performances d'une fluidité incomparable et une faible consommation d'énergie avec une excellente autonomie. Faites plus, consommez moins 【Focus tracking vidéo avec la technologie 2x2 OCL et 8192x6144 pixels】Capturez en toute simplicité des sujets en mouvement avec le focus tracking vidéo performant du Find X3 Neo. Enregistrez des vidéos saisissantes parfaitement réalistes sans crainte de surexposition ou de sous-exposition avec le Live HDR, la Vidéo Ultra Nuit et le mode IA qui améliorent et ajustent les scènes filmées. Ne manquez aucun moment grâce à la réactivité impressionnante de ce smartphone 5G 【Une navigation ultra fluide avec l'écran incurvé 3D OLED 90 Hz】 Appuyez sur l'écran tactile du téléphone portable, ouvrez instantanément la page, l'application ou le jeu souhaité. Gamer passionné, jouez et accédez au menu des jeux d'un seul geste. Le smartphone OPPO bénéficie d'un revêtement anti-trace de doigts avec une texture en relief avec finition brillante. Optez pour son design ultra fin sophistiqué qui se glissera à merveille dans votre poche ou dans votre paume de main 【Satisfaction 100% garantie】Le smartphone débloqué OPPO Find X3 Lite est garanti durant une période de 2 ans contre les défauts de fabrication et les vices de main-d’œuvre qui apparaîtraient lors d'une utilisation normale et conforme au manuel de l'utilisateur. N'hésitez pas à contacter notre service client pour toute question 【Composants inclus】Le smartphone OPPO Find X3 Neo est livré avec 1 adaptateur secteur SuperVOOC de 65 W, 1 paire d'écouteurs, 1 câble de charge USB type-C, 1 guide rapide, 1 carte de garantie, 1 guide de sécurité, 1 accessoire pour SIM, 1 coque de protection et 1 film de protection