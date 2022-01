Vortex, le métaverse que Microsoft crée

La nouvelle tendance est le métaverse. Qu’on le veuille ou non Facebook, maintenant appelé Meta, a fait parler tout le monde du métaverse et même investir dans quelque chose d’intangible pour le moment. L’entreprise de Mark Zuckerberg investit massivement dans ce domaine. Et Microsoft ne veut pas être laissé pour compte dans sa propre vision du métaverse plus réel.

Vortex, le métaverse que Microsoft développerait

Les offres d’emploi de Microsoft sont l’une des sources d’informations les plus importantes. Un travail pour un designer senior a révélé sa nouvelle initiative appelée Vortex. L’offre indique ce qui suit :

Vortex est un studio nouvellement fondé au sein du groupe Mixed Reality de Microsoft qui explore les frontières des produits. Ceux-ci rassemblent la science collaborative, les missions au profit de notre planète et le divertissement. Tout cela en promouvant l’avant-garde de la technologie. Nous recherchons un Designer Senior pour se joindre à notre équipe. Alors que nous définissons l’avenir des expériences de réalité mixte. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les concepteurs, les ingénieurs et les responsables de programme pour intégrer la conception narrative dans les flux de travail UX. Vous donnerez vie à des expériences durables grâce à HoloLens, à la réalité virtuelle et à des lieux physiques qui jetteront les bases de la prochaine ère de divertissement interactif.

Le nouveau studio, appelé Vortex, travaillera sur un produit de réalité mixte qui combinera des emplacements physiques virtuels et persistants. Sur la base de ces informations, nous avons l’intuition qu’il est similaire à Pokémon Go, bien qu’avec vraisemblablement un meilleur rendu grâce à un matériel puissant tel que HoloLens de Microsoft.

Microsoft a déjà la technologie de développement

Microsoft a déjà la technologie pour cela, sous la forme d’Azure Spatial Anchors et Azure Remote Rendering. Spatial Anchors est un service de développement multiplateforme qui vous permet de créer des expériences de réalité mixte en utilisant des objets qui persistent dans leur emplacement sur tous les appareils au fil du temps. Cela permet aux développeurs de créer des applications qui cartographient, désignent et mémorisent des points d’intérêt précis qui sont accessibles via les appareils HoloLens, iOS et Android.

Azure Remote Rendering, comme son nom l’indique, permet aux développeurs de rendre des modèles 3D complexes à partir du cloud et de les diffuser sur des appareils mobiles et des casques de réalité mixte.