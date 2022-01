Les particules nocives ont causé plus de 1,8 million de morts

Le sujet des particules nocives qui tuent n’est pas exactement un nouveau sujet. Selon une étude publiée par la revue scientifique britannique « The Lancet Planetary Health », les particules nocives, auxquelles 86 % des personnes vivant dans les zones urbaines sont exposées, en ont causé plus de 1,8 million.

Une autre étude révèle que près de deux millions de cas d’asthme infantile sont causés par le dioxyde d’azote (NO2).

Les particules nocives ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres

Selon les dernières informations, environ 2,5 milliards de personnes dans le monde sont exposées à l’impact de fines particules PM2,5 (moins de 2,5 micromètres de diamètre). Les chiffres sont basés sur le modèle d’étude dirigé par le professeur Veronica Southerland de l’Université George Washington, aux États-Unis.

L’inhalation de ces particules augmente le risque de décès prématuré dû aux maladies cardiovasculaires et respiratoires, au cancer du poumon et aux infections des voies respiratoires.

Dans un article de Lusa, il est mentionné que l’étude a examiné la concentration de PM2,5 et les tendances de mortalité associées dans 13 000 villes entre 2000 et 2019, a révélé que le nombre de particules fines était sept fois supérieur à celui recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. (OMS) et que 61 décès sur 100 000 en zone urbaine en 2019 étaient dus à cette pollution.

Alors que la concentration de PM2,5 est restée stable à l’échelle mondiale entre 2000 et 2019, de grandes variations ont été détectées entre les régions : les villes d’Asie du Sud-Est (y compris l’Inde) ont détecté les augmentations les plus importantes, avec une moyenne de 27 %.

Dans les endroits où le plus grand nombre de particules fines a diminué (villes africaines, européennes et américaines), le nombre de décès dus aux PM2,5 n’a pas diminué au même rythme, ce qui, selon les chercheurs, s’explique par d’autres facteurs démographiques, comme le vieillissement de la population. . . .

Une autre étude publiée dans la même revue révèle également que près de deux millions de cas d’asthme infantile sont causés par le dioxyde d’azote (NO2), et deux sur trois touchés vivent dans les villes. Le NO2 émis par les véhicules, les centrales thermoélectriques, les usines et l’agriculture, était responsable de 1,85 million de nouveaux cas d’asthme pédiatrique en 2019, 8,5% de ceux diagnostiqués à l’échelle mondiale.