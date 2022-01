Rentabilité maximale ! Apple a déjà payé 260 milliards de dollars aux développeurs

L’App Store est l’un des axes centraux de tout l’écosystème Apple. C’est ici que se trouvent toutes les applications utilisées sur iPhone, iPad et autres appareils, qu’elles soient gratuites ou payantes.

Ainsi, c’est un point important pour les programmeurs et une source de revenus. Les dernières données présentées par Apple révèlent que depuis sa création, l’App Store a déjà généré 260 milliards de dollars pour les programmeurs.

Un magasin avec une rentabilité maximale

Introduit dans le monde en 2008, l’App Store a garanti aux utilisateurs et aux développeurs un point focal. Cette boutique donne accès aux applications et est également un point important pour effectuer des achats en toute confiance et sécurité dans le processus.

Avec fin 2021, Apple a désormais décidé de présenter ses données pour l’année qui s’est terminée. Parmi les différents domaines abordés dans cette publication, un point important est lié à l’App Store et à ce que le magasin a déjà réussi à offrir aux programmeurs.

260 milliards de dollars ont été payés

Les données sont claires et révèlent que depuis son lancement en 2008, Apple a déjà versé aux développeurs 260 milliards de dollars. C’est un chiffre très élevé et il montre la valeur de l’App Store au fil des ans.

Il est également clair qu’en 2021 seulement, Apple aura payé 60 milliards de dollars à tous ceux qui ont leurs applications à vendre dans cet endroit. Ce chiffre provient des données que l’entreprise a présentées fin 2020 et qui indiquaient 200 milliards de dollars.

Fin d’année importante pour les applications iPhone

Une autre information importante dans cette publication révèle comment se sont déroulés les derniers jours de l’année. C’est une période importante pour Apple et en 2021 elle représentait une croissance à deux chiffres, sans toutefois qu’Apple en révèle la valeur exacte.

Enfin, pour montrer l’adhésion des utilisateurs d’iPhone aux services, Apple a révélé qu’il existe déjà plus de 745 millions d’abonnements payants, provenant de ses services et de tiers. Ce qui n’est pas clair, c’est combien d’entre eux sont exclusifs à vos services et combien à des tiers.

Les programmeurs ne sont pas satisfaits d’Apple

Cette passerelle Apple vers le monde n’a pas été exempte de problèmes et de contestations de la part des programmeurs eux-mêmes qui souhaitent avoir une plus grande part des bénéfices et la preuve en est le procès qu’Epic Games a engagé en justice contre le géant de Cupertino.

Même ainsi, même avec toutes ces situations, les chiffres présentés par Apple pour l’App Store montrent que ce magasin est un lieu avec une grande rentabilité pour les programmeurs. Chaque année, les sommes versées augmentent et cet app store est de plus en plus attractif.