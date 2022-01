Vous vous souvenez de CCleaner ? L’outil Windows est déjà arrivé sur l’App Store de Microsoft

Malgré toutes les confusions qui ont existé avec CCleaner, cette application continue d’être une référence sur Internet et surtout sur Windows. Cet outil a maintenant une nouveauté importante et pertinente.

Pour augmenter encore l’offre et la présence, CCleaner est désormais disponible sur l’App Store de Microsoft. Il semble donc que les problèmes rencontrés par le géant du logiciel soient enfin résolus.

CCleaner est l’un des outils les plus populaires pour garder un PC Windows propre et exempt de fichiers inutiles. Avec une interface simple et directe, il ne se contente pas d’éliminer les fichiers inutiles du système d’exploitation et va plus loin, en examinant les navigateurs et d’autres domaines.

Cette application est disponible sur Internet depuis de nombreuses années et, afin de se développer encore plus, elle a maintenant acquis une nouvelle maison. Il est désormais disponible sur l’App Store de Microsoft, ayant ainsi un accès direct à Windows et à d’autres fonctionnalités.

Tout ce que nous avons trouvé dans la version obtenue directement sur le site Web de CCleaner est présent, avec une différence évidente. Cette version se trouve dans l’App Store de Microsoft, ce qui garantit que toutes les mises à jour sont effectuées directement et sans aucune vérification au sein de l’application.

Microsoft n’a pas laissé CCleaner avoir son espace et a déjà détecté des problèmes avec cette application à plusieurs reprises. En 2015, il a présenté cette application comme tout simplement inutile et plus tard, en 2020, il a fini par la marquer comme malware et ne pas la laisser fonctionner sous Windows.

Fait intéressant, l’arrivée de cette version de CCleaner devrait mettre un terme à un problème qui s’aggravait depuis quelques années. La boutique d’applications de Microsoft était déjà remplie de plusieurs versions de cette application, mais aucune d’entre elles n’est officielle et certaines essaient d’offrir à l’utilisateur plus qu’il n’en a réellement.

Ainsi, et pour installer cette version de CCleaner, vous devez rechercher ce nom, en vous assurant également que son créateur est le célèbre Piriform. Sur le site de Piriform, où certaines informations étaient attendues, ce changement n’est pas encore visible.