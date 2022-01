Galaxy S22 : Samsung a déjà une date pour présenter son smartphone haut de gamme

L’un des smartphones les plus attendus de 2022 est le Galaxy S22 de Samsung. Ce nouveau haut de gamme de la marque coréenne sera la référence du marché pendant plusieurs mois et montrera le meilleur de ce qu’elle peut créer.

Les rumeurs et les fuites d’informations ont déjà révélé beaucoup de choses sur ces 3 nouveaux smartphones et maintenant une autre donnée importante a émergé. Le Galaxy S22 sera sur le point d’être présenté et Samsung a enfin fixé une date de sortie.

Encore une fois, ce ne sont pas des informations officielles et ont été révélées par Samsung, mais des données pertinentes ont émergé que tout le monde s’attendait. La date de lancement du Galaxy S22 est enfin arrivée et prépare l’arrivée de ce nouveau smartphone.

La date de sortie du Samsung Galaxy S22

Selon le site Digital Daily, cela devrait arriver en février prochain. Ce qui est avancé, c’est que sa présentation se fera au début, le 8 février, lors d’un événement virtuel qui servira de base à ces nouveaux smartphones.

Même avec cette confirmation déjà présentée, les invitations à l’événement virtuel devraient être envoyées à la presse fin janvier, ouvrant la voie à cette présentation. Au-delà de ce moment, il peut y avoir une présentation publique dans un Déballage normal.

Au lendemain de la présentation du nouveau Galaxy S22, Samsung devrait mettre ces nouveaux smartphones en prévente. Les ventes publiques devraient venir plus tard, attendues le 24 février. Cette fenêtre de temps met le nouveau modèle sur le marché un mois plus tard que le S21.

Il y a plus de nouvelles au-delà du smartphone

Bien sûr, dans ce nouveau Galaxy Unpacked 2022, Samsung devrait présenter encore plus de produits, comme d’habitude. Les nouvelles tablettes Galaxy Tab S8 devraient apparaître sur scène, ainsi que d’autres figurants et autres équipements, probablement dédiés à l’audio.

C’est une excellente nouvelle pour ceux qui attendent les nouveautés de Samsung, le Galaxy S22 est le smartphone le plus attendu de ces derniers mois, qui arrive 1 mois après une autre nouveauté de la marque, le Galaxy S21 FE.