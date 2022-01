Avira Antivirus met 500 millions d’utilisateurs dans le monde du minage de crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont un monde que beaucoup commencent déjà à réaliser ou ont au moins une idée de ce dont il s’agit. Mais il y a encore une énorme tranche de personnes qui ne comprennent même pas ce marché, encore moins si nous parlons de minage de crypto-monnaie.

Cependant, l’antivirus Avira a maintenant placé 500 millions d’utilisateurs avec un accès facile au monde de l’extraction de monnaie numérique. Et ce n’est plus la première entreprise du secteur à avoir cette attitude.

Avira plonge les utilisateurs dans le monde du minage de crypto-monnaie

Selon les dernières informations, l’antivirus Avira a suivi la tendance d’autres sociétés du genre et veut également profiter de la popularité des crypto-monnaies. En ce sens, le logiciel a permis à ses plus de 500 millions d’utilisateurs d’accéder plus facilement à l’extraction de devises numériques.

Plus précisément, Avira a mis à disposition de ses utilisateurs un nouvel outil d’extraction de crypto-monnaie, qui leur permet de générer « de l’argent gratuit » pour « ne rien faire ». Les parties intéressées doivent simplement garder leur ordinateur allumé pour exploiter la crypto-monnaie Ethereum. Ainsi, l’antivirus Avira suit les traces de Norton, qui a également créé une nouvelle fonctionnalité pour l’extraction d’ETH.

L’outil s’appelle « Avira Crypto » et il affiche le taux de hachage du système en temps réel et, bien sûr, un portefeuille avec les numéros clairement visibles afin que les utilisateurs puissent voir l’argent qu’ils génèrent.

D’après le document FAQ :

Avira Crypto permet à l’utilisateur d’utiliser le temps d’inactivité de son ordinateur pour extraire la crypto-monnaie Ethereum (ETH). L’extraction de crypto-monnaie nécessitant une puissance de traitement élevée, elle ne convient pas aux utilisateurs disposant d’un ordinateur de milieu de gamme. Même avec du matériel compatible, l’extraction de crypto-monnaie par vous-même peut être moins gratifiante. La meilleure option est de rejoindre un groupe de mineurs qui partagent la puissance de leurs ordinateurs pour améliorer les chances d’exploiter des crypto-monnaies. Les récompenses sont ensuite réparties uniformément entre tous les membres du pool.

Cependant, il s’agit d’une nouveauté qui expose les utilisateurs au monde des crypto-monnaies, que beaucoup ne maîtrisent pas. Et beaucoup moins dominent le segment du minage de crypto-monnaie. En tant que telle, la nouvelle fonctionnalité pourrait être tentante pour ceux qui l’interprètent simplement comme un « argent facile » sans rien faire et pourraient finir par se mettre dans des situations à risque, dont les éditeurs d’antivirus ne seront pas responsables.

Il faut aussi rappeler que laisser l’ordinateur connecté au minage entraîne des surcoûts de consommation d’énergie et il est important que les utilisateurs s’informent avant de se lancer dans ce monde.