Un autre smartphone pliable est arrivé ! Honor a déjà présenté son Magic V

Bien sûr, le grand pari des marques de smartphones ces derniers mois a été plié. Ceux-ci ont conquis leur espace unique et ne sont plus l’avenir pour être le présent et ce que recherchent les utilisateurs.

Connaissant cette direction, Honor a également décidé de miser sur ce marché. Ainsi apparaît le Magic V, le premier smartphone pliable de la marque. Il suit ce que le marché savait déjà, mais ayant encore des caractéristiques uniques.

Honor a décidé d’élever un peu plus le concept des smartphones pliables et a créé une proposition plus grande que d’habitude. Lorsqu’il est ouvert, son écran atteint 7,9 pouces, avec un ratio d’écran de 90 % de convivialité. La marque indique qu’elle ressemble à une tablette très fine.

Lorsqu’il est fermé, ce smartphone dispose d’un écran principal externe de 6,45 pouces, toujours avec le même ratio de 90 %. Celui-ci a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce que nous avons l’habitude de voir sur les équipements de différentes classes.

Honorer les spécifications de Magic V :#HONORMagicV – Affichage externe

• Écran OLED de 6,45 po

• Résolution 2560 × 1080

• Taux de rafraîchissement de 120 Hz

• Trou de perforation centré

• Affichage incurvé – Affichage principal

• Écran OLED de 7,9 po

• résolution 2272 × 1984

• Taux de rafraîchissement de 90 Hz

• Trou de perforation centré pic.twitter.com/B7HaeqcHVL – Nishant Pathak (@NishantBareilly) 10 janvier 2022

C’est dans le domaine hardware que le Honor Magic V excelle. Il dispose du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 et d’une configuration de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. La batterie est de 4 750 mAh avec une charge de 66 W. Le système d’exploitation est Magic UI 6.0, basé sur le récent Android 12.

Sur la photo, Honor ne semble pas avoir épargné sa proposition. Ainsi, nous avons 3 modules 50 MP. Le principal utilise un objectif équivalent à 23 mm, un objectif ultra-large équivalent à 13 mm et un dernier objectif à spectre de couleurs de 50 MP. Sur l’écran, nous avons 2 modules 42MP basés sur des découpes de trous de perforation, avec un sur chaque écran.

Côté coloris, le Honor Magic V se présente en 3 propositions : Titanium Silver, Black, Burnt Orange. Les prix sont déjà fixés et commencent à 9 999 yuans en Chine, soit l’équivalent de 1 385 euros pour la version de stockage de 256 Go, et se poursuivent avec 10 999 yuans, soit l’équivalent de 1 523 euros.

Honor gardera Magic V exclusivement pour la Chine, sans plan précis pour sa commercialisation dans le reste du monde. Cela s’avère être une autre excellente proposition dans ce domaine qui gagne de plus en plus de fans et de plus en plus de propositions de marques de smartphones.