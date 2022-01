Apple fait face à des critiques en Europe sur iCloud "Relais privé" caractéristique

Pourquoi c’est important : l’accent mis par Apple sur la confidentialité a peut-être gagné des points de fidélité auprès de ses clients, mais les entreprises de télécommunications veulent maintenant repousser des fonctionnalités telles que « Relais privé » tout autant que les régulateurs et les forces de l’ordre. Ce n’est pas la première fois que la technologie de cryptage est critiquée pour son potentiel à masquer les « empreintes numériques » des criminels, mais elle est désormais présentée comme quelque chose qui peut nuire à la concurrence sur certains marchés numériques.

L’année dernière, un groupe de sénateurs républicains a proposé un nouveau projet de loi qui mettrait fin à ce qu’ils ont appelé le cryptage « à l’épreuve des mandats », s’ajoutant à un casse-tête sans fin qui affecte à la fois les entreprises technologiques et les consommateurs. Dans le cas d’Apple, même le FBI lui a demandé de casser le cryptage sur les iPhones à plusieurs reprises au cours des dernières années. Ces derniers temps, il a atténué ses demandes et les a exprimées de manière plus diplomatique.

Dernièrement, certains opérateurs mobiles européens ont rejoint les régulateurs dans leur bataille contre les technologies de cryptage. Selon un rapport de The Telegraph, plusieurs entreprises exhortent les régulateurs à rendre illégales la navigation cryptée et d’autres technologies similaires, car elles brisent essentiellement la capacité des fournisseurs de services à large bande et de téléphonie mobile à aider les forces de l’ordre dans leurs enquêtes sur les terroristes présumés et les agresseurs d’enfants.

En août 2021, Vodafone, Orange, T-Mobile et Telefonica ont signé une lettre conjointe à la Commission européenne dans laquelle ils ont demandé aux régulateurs d’empêcher Apple d’utiliser le « relais privé » car cela sape leur « souveraineté numérique ». En d’autres termes, les entreprises pensent que cela leur enlève le contrôle des réseaux qu’elles exploitent et pourrait « empêcher les autres d’innover et de rivaliser sur les marchés numériques en aval ».

Private Relay est une fonctionnalité bêta pour les utilisateurs d’iCloud payants sur iOS 15 et macOS Monterey qui crypte votre trafic de navigation Web et le fait passer par deux sauts Internet ou « relais ». Cela cache votre activité de navigation aux FAI, ainsi que votre emplacement précis aux trackers trouvés sur les sites Web que vous visitez, les empêchant ainsi de créer un profil de qui vous êtes et de ce que vous faites en ligne.

Cependant, il ne fonctionne qu’avec Safari et les sites Web peuvent facilement l’identifier en tant que « serveur proxy ». Et contrairement à un VPN, il n’offre pas la possibilité d’accéder à du contenu verrouillé par région.

Les entreprises de télécommunications en Europe exhortent désormais les régulateurs à adopter une législation qui classerait Apple comme un « gardien numérique ». Cela se produira très probablement en vertu de la loi de l’UE sur les marchés numériques, qui devrait entrer en vigueur plus tard cette année. Entre-temps, certains opérateurs mobiles tels que T-Mobile ont commencé à empêcher les utilisateurs d’iPhone d’activer Private Relay aux États-Unis et au Royaume-Uni.