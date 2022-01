COVID-19 : Horaire Booster pour les plus de 45 ans disponible

La pandémie de COVID-19 est apparemment dans une phase de transition. Il est vrai qu’il y a plus de nouveaux cas de COVID-19, mais le nombre d’hospitalisations et de décès est bien inférieur par rapport aux autres périodes en 2020 et 2021.

Cependant, il est important d’être conscient que personne ne peut prédire les effets de cette maladie à l’avenir. Aujourd’hui, le calendrier de la dose de rappel du vaccin était disponible pour les personnes de plus de 45 ans.

Si vous avez 45 ans ou plus, vous pouvez programmer le vaccin de rappel contre la COVID-19. La plateforme permet désormais de programmer les personnes âgées de 60 ans ou plus (rappel), 45 ans ou plus (rappel) et 30 ans ou plus (vaccinées avec le vaccin Janssen pendant 90 jours ou plus).

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, l’Ómicron, classée « préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe, mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont donné l’alerte le 24 novembre, des infections ont été signalées dans au moins 57 pays de tous les continents, dont le Portugal.

Planification – COVID-19