Il y a déjà des dates pour Dragon Ball Games Battle Hour 2022

Dragon Ball fait partie de ces success stories intemporelles qui transcendent les barrières générationnelles. Bandes dessinées, anime, films ou jeux vidéo sont quelques exemples de la longévité et de la multidiversité que présente cet univers.

Bien sûr, Bandai Namco doit suivre cet intérêt continu et, en tant que tel, a récemment révélé les dates de Dragon Ball Games Battle Hour 2022.

Bandai Namco continue d’investir massivement dans Dragon Ball et rien de moins ne peut être attendu. La légion de fans est immense et universelle, transcendant les frontières, les générations ou les genres.

Bandai a récemment révélé que Dragon Ball Games Battle Hour 2022, un événement en ligne diffusé en direct dans le monde entier (certains pays et régions exclus), avait déjà des dates fixées.

À partir de ce salon, Dragon Ball Games Battle Hour 2022 aura lieu les 19 et 20 février 2022, avec le soutien de Shueisha Inc. et TOEI Animation Co., LTD.,. L’événement se déroulera sur ces deux créneaux en Europe :

19 février 2022 de 00h00 à 05h00.

19 février 2022 de 17h à 1h le 20 février 2022

Après une première édition en février 2021, Dragon Ball Games Battle Hour de cette année sera rempli d’encore plus de nouvelles sur le meilleur de la franchise Dragon Ball, du manga à l’animation de jeux vidéo en passant par les numéros d’action.

Pendant l’événement, plusieurs compétitions et jeux-spectacles auront lieu. Dans Dragon Ball FighterZ, le « World Championship » aura lieu pour départager le numéro 1 mondial parmi les vainqueurs des « Regional Finals », un tournoi réunissant les meilleurs joueurs d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord.

Pour Dragon Ball Super Card Game, il y aura un match de rêve entre le vainqueur du « World Championship » et le vainqueur de la précédente Dragon Ball Games Battle Hour. Quant à Dragon Ball Legends, un programme spécial sera à nouveau livré. Un événement spécial Super Dragon Ball Heroes opposera 6 joueurs japonais, divisés en deux équipes pour des batailles 3v3.

Il y aura également plusieurs initiatives dans la « Online Arena » de l’événement. Un tournoi de quiz à choix multiples basé sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et Dragon Ball Legends hébergé par l’équipe de développement. Un « DBXV2 Super Fashion Show » verra les 16 meilleurs leaders de la mode de Dragon Ball Xenoverse 2 présenter leur travail.

Parallèlement à ces événements, vous pouvez rechercher plus d’informations sur divers projets Dragon Ball. A ce titre, il y aura les dernières informations sur Dragon Ball Super : Super Hero, le prochain film auquel Akira Toriyama participe pleinement. Dragon Ball: The Breakers fera également partie de l’événement avec le producteur du jeu et donnera quelques explications sur le titre récemment annoncé. « Dokkan DATA 2022 » sera un programme qui retracera les sept années écoulées depuis la sortie de Dragon Ball Z Dokkan Battle et partagera quelques données sur la façon dont les joueurs ont joué au jeu et son histoire.

Bien qu’il y ait beaucoup de nouvelles informations et contenus dans les jeux Dragon Ball et d’autres produits, ce n’est pas tout. Des photographies « Comment faire » seront prises pour montrer aux téléspectateurs comment prendre les meilleures photos de leurs figurines préférées « Dragon Stars Series » et « SHFiguarts ». Un maître de la cuisine chinoise montera sur scène et recréera des plats comme Dragon Ball Z : Kakarot dans l’émission de cuisine spéciale « Kakarot Cooking ». Deux sculpteurs créeront des figures de Goku et Vegeta en temps réel au cours de « Dragon Ball Games Battle Hours Battle Masterpiece Fusion », et divers personnages de Dragon Ball prendront vie à l’aide de divers objets tels que des ballons, Rubik’s Cube© et japonais- boîtes à lunch de style dans le « Dragon Ball Art Challenge ».

Plein de nouveautés donc pour les fans de Dragon Ball.