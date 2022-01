Le DFEH de Californie fait appel du refus d’intervention d’un juge dans le règlement EEOC d’Activision Blizzard

Dans le contexte : au début de 2022, Activision Blizzard essaie de mettre un an de scandale derrière lui alors qu’il commence à remplir son accord avec la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC). Cependant, le Département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH) fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le règlement ne se produise pas.

En septembre dernier, Blizzard a accepté un règlement avec l’EEOC qui comprenait un fonds d’aide aux victimes de 18 millions de dollars et des mesures pour mettre fin au harcèlement et à la culture toxique au travail. Même avant le règlement, le PDG Bobby Kotick a commencé à apporter des modifications à l’entreprise pour résoudre les problèmes soulevés par l’EEOC et d’autres.

Moins d’un mois après la décision, le DFEH a demandé à intervenir dans le règlement, affirmant que le décret de consentement libérerait Activision Blizzard de son procès en cours et ouvrirait potentiellement la porte à la société pour détruire les preuves que le DFEH pourrait utiliser dans son cas. Il a maintenu qu’une intervention était nécessaire pour «protéger les intérêts» des travailleurs californiens, commenter le décret de consentement et demander une audience d’équité.

Le juge de district Dale S Fischer n’était pas d’accord avec l’argument du DFEH et a rejeté la requête en décembre. Le juge Fischer a statué que le ministère n’était pas une partie intéressée dans le décret de consentement. Il a déclaré que la portée de son argument aurait permis au DFEH « d’intervenir dans presque toutes les actions en faveur de l’emploi en Californie ». Fischer a également écrit à son avis que son affirmation selon laquelle Activision Blizzard serait libre de détruire les preuves était « au mieux » spéculative. Vendredi, le DFEH a déposé son intention de faire appel de l’ordonnance du juge Fischer rejetant sa requête en intervention (ci-dessus).

Activision Blizzard n’a vu aucune fin à la polémique soulevée par le scandale sur le lieu de travail. Les employés et d’autres ont appelé à la démission du PDG Bobby Kotick, et de nombreux partenariats de longue date de l’entreprise sont tendus. Le sentiment négatif s’est même transformé en incidents apparemment sans rapport, tels que la décision de l’entreprise de licencier plusieurs employés temporaires de l’assurance qualité dans son studio Raven Software. Jusqu’à présent, le conseil d’administration a soutenu Kotick, lui permettant de surmonter la presse négative et les litiges avec un salaire réduit.