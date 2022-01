Les températures des sept dernières années ont été les plus élevées jamais enregistrées

Les objectifs qui ont été définis par les gouvernements ne sont pas vains. Après tout, l’activité humaine a accéléré le changement climatique et les experts s’inquiètent de l’avenir de la planète. À l’appui de cette préoccupation, un nouveau rapport révèle que les températures des sept dernières années étaient les plus élevées jamais enregistrées.

La quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère continue d’augmenter.

Comme nous l’avons suivi, les gouvernements se sont engagés à stopper l’augmentation de la température moyenne mondiale afin de contenir le changement climatique. Cependant, les scientifiques avertissent que le temps presse et que bientôt les actions n’auront plus d’impact sur la résolution du problème.

Les conséquences du changement climatique sont évidentes, alors que les coûts environnementaux, humains et économiques sont exposés de force dans le monde entier.

En réponse aux inquiétudes des scientifiques, le Copernicus Climate Change Service a révélé que les sept dernières années avaient été les plus chaudes jamais enregistrées, 2021 en cinquième position.

Les données collectées par le Copernicus Climate Change Service proviennent d’une constellation de satellites qui surveillent la Terre depuis son orbite et de mesures prises au niveau du sol.

Catastrophes environnementales causées par la hausse des températures

Selon le Copernicus Climate Change Service, début 2021 a vu des températures relativement basses par rapport aux dernières années. Cependant, en juin, ceux-ci figuraient parmi les quatre plus chauds jamais enregistrés, les mois de juillet et août ayant été le théâtre de nombreux incendies.

En outre, des régions des États-Unis d’Amérique et du Canada, ainsi que du Groenland, une grande partie de l’Afrique du Nord et centrale et du Moyen-Orient ont enregistré des températures supérieures à la moyenne.

Ces événements sont un rappel fort de la nécessité de changer nos habitudes, de prendre des mesures décisives et efficaces pour une société durable et de travailler pour réduire les émissions nettes de carbone.

A déclaré Carlo Buontempo, directeur du Copernicus Climate Change Service.

En plus de la chaleur, le climat extrêmement humide a provoqué des inondations massives dans certaines parties de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas.

Le problème va au-delà des émissions de dioxyde de carbone

Selon les scientifiques, les concentrations de dioxyde de carbone ont atteint des niveaux inquiétants l’année dernière. Cependant, ils ont observé que les niveaux de méthane dans l’atmosphère sont également élevés.

Bien qu’il soit plus puissant que le CO2, le méthane dure, comme l’expliquent les scientifiques, moins de temps dans l’atmosphère. Il est donc important de travailler également sur sa réduction.

Selon Vincent-Henri Peuch, directeur du Copernicus Atmosphere Monitoring Service, les concentrations de ces gaz sont en augmentation et ne montrent aucun signe de ralentissement.

Bientôt, d’autres agences publieront plus de données concernant les températures de 2021.

A lire aussi :