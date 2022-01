Certaines cartes EVGA RTX 3000 volées lors du cambriolage d’un camion en Californie en octobre ont été vendues par un détaillant au Vietnam

Pourquoi c’est important : vous vous souvenez de ces cartes EVGA RTX 3000 qui ont été volées dans un camion sur le chemin de la Californie en octobre ? Il semble que certains d’entre eux aient finalement fait surface dans un endroit improbable : à environ 8 000 milles de là, au Vietnam.

Le 29 octobre 2021, le chef de produit EVGA, Jacob Freeman, a révélé qu’un envoi de cartes EVGA GeForce RTX série 3000 avait été détourné alors qu’il était en route de San Francisco vers le centre de distribution d’EVGA en Californie du Sud.

Freeman a déclaré que la valeur des cartes volées commençait à 329,99 $ – probablement le RTX 3060 – et atteignait 1959,99 $ – le RTX 3090. Ce sont les PDSF, donc leurs prix de vente réels et leur valeur auraient été beaucoup plus élevés.

EVGA a averti les gens d’être à l’affût de toutes les cartes sur les sites d’enchères tels que eBay. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’eux depuis le cambriolage, mais il a maintenant été signalé qu’un détaillant vietnamien, NCPC, vendait certains des articles en question.

Un utilisateur qui a acheté deux cartes RTX 3080 Ti, assorties d’une garantie d’un mois, a vérifié les codes de série pour toute réclamation future potentielle et a découvert, via le site Web d’EVGA, qu’ils provenaient du lot volé.

Le détaillant a répondu au client dans une lettre confirmant qu’il rembourserait le coût des cartes et les rendrait au fournisseur qui a fourni les articles volés. Le CNPC a déclaré qu’il était également une victime de l’incident car il ignorait que les cartes avaient été volées, bien que ne pas vérifier les numéros de série au préalable soit une surprise, d’autant plus que les cartes semblent avoir été achetées à un prix inférieur au prix de vente habituel.

On soupçonne que les cartes volées ont été achetées auprès de sources en Chine par le fournisseur. EVGA enquête probablement sur les rapports et pourrait bientôt faire une annonce officielle.