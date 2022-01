La fin est-elle en vue ? Les livraisons de cartes graphiques devraient augmenter de 10 % cette année alors que la demande minière diminue

Pourquoi c’est important : Pourrions-nous voir les premiers signes optimistes que le marché assiégé des cartes graphiques est sur la voie de la reprise ? Cela peut ne pas sembler le cas pour le moment, mais il y a des indications positives d’un revirement, notamment des attentes selon lesquelles les livraisons de GPU augmenteront de 10 % cette année, ainsi qu’une demande moindre de la part des mineurs.

DigiTimes Asia rapporte qu’Asus, MSI, Gigabyte et ASRock ont ​​tous connu une croissance significative de leurs expéditions de cartes graphiques l’année dernière, et ils devraient augmenter de 10 % supplémentaires tout au long de 2022.

La demande habituelle des entreprises et des industries du jeu, ainsi que l’augmentation des cas de Covid-19, les pénuries de composants et les retards logistiques, maintiennent les prix des cartes graphiques à un niveau élevé et une faible disponibilité. Cependant, les livraisons de cartes devraient augmenter cette année et la demande des consommateurs est en fait en baisse.

ça ne durera pas éternellement

Ce n’est pas que les joueurs ne recherchent pas désespérément les dernières cartes graphiques. Le ralentissement de la demande des consommateurs est dû au passage prochain d’Ethereum d’un mécanisme de preuve de travail à une preuve de participation. Une fois que cela se produira, nous pouvons nous attendre à moins de demande de GPU de la part des mineurs. Combiné à une augmentation des expéditions, nous pourrions commencer à voir des cartes graphiques moins chères et davantage en stock.

Le rapport de DigiTimes Asia intervient après que la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a promis que la société serait en mesure d’augmenter l’offre de ses cartes graphiques pour répondre à la demande au second semestre de cette année. « Nous travaillons également en partenariat avec nos chaînes d’approvisionnement pour répondre à nos futurs besoins en capacité au cours de la seconde moitié de… 2022 », a déclaré Kress.

Cependant, la demande d’ordinateurs portables ne devrait pas baisser. DigiTimes Asia écrit qu’Asus, Dell, HP et Apple ont tous réservé une capacité de puces pour les 1 à 2 prochaines années et s’attendent à ce que les livraisons d’ordinateurs portables restent stables ou augmentent de 10 % en glissement annuel en 2022.

Nous nous attendons également à voir la sortie des cartes graphiques Intel Arc Alchemist dans les prochains mois, espérons-le au cours de ce premier trimestre, ce qui devrait répondre à une partie de la demande. De plus, le RX 6500 XT qui arrivera le 19 janvier devrait être moins attrayant pour les mineurs car il ne dispose que de 4 Go de VRAM, et un rapport récent a montré que les prix des cartes en Europe n’étaient plus à la hausse.

Beaucoup ne s’attendent pas à ce que la demande et l’offre de cartes graphiques s’égalisent complètement avant 2023, mais le second semestre de cette année pourrait être la première fois depuis longtemps que l’achat d’un nouveau GPU ne nécessite pas de prêt ou d’eBay.