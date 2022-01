5 applications utiles à avoir installé sur votre smartphone Android

Strong SRT 2023 Box Android TV 7.1 UHD 4K Google - Lecteur multimedia Smart IPTV (Wifi, LAN, Bluetooth, IPTV, Quad Core, H265, Dolby Digital Plus) - Noir

Boitier Android TV 7.1 Nougat : installez vos applications et jeux préférés à partir du Google Play Store, affichez l'écran de votre smartphone grâce à la fonctionnalité Google Chromecast. Connectez des appareils additionnels tels que souris, clavier, disque dur, webcam au port USB 2.0 ou via le Bluetooth. Fonctionne avec toutes les applications de streaming : Netflix, You Tube, Canal Plus via myCANAL, Amazon Prime, Plex, RMC Sport, OCS, QHDTV, SMARTIPTV NOEPRO Emby. Permet aussi de regarder la TNT en direct et gratuitement avec Molotov. Décodeur Android 4K Ultra HD : une résolution jusqu'à 3840 x 2160 pixels pour une qualité d’image à couper le souffle. Compatible MPEG-4, H.264/AVC et H.265 HEVC. Lecteur multimedia Internet : écoutez votre musique, regardez vos photos et enregistrez vos programmes TV sur votre carte SD.