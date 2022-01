La bêta d’auto-conduite complète de Tesla propose des profils de conduite automatisés qui peuvent effectuer des « arrêts roulants »

En bref : la technologie Full Self-Driving (FSD) de Tesla est actuellement en version bêta et reçoit toujours des mises à jour régulières des fonctionnalités. Certains incluent des modifications et des améliorations mineures, mais la dernière version du logiciel est considérablement plus substantielle, du moins sur papier. Il permet aux utilisateurs de sélectionner l’un des trois profils de conduite FSD différents : Chill, Average et Assertive.

Comme leur nom l’indique, ces profils sont préconfigurés pour s’adapter aux conducteurs ayant différents niveaux de confiance dans la technologie de Tesla. Si vous avez peu de confiance dans les capacités de FSD, par exemple, vous pouvez vous en tenir au mode de conduite « Chill ». Selon Tesla, cela permet une « distance de suivi plus grande » et permet à votre véhicule d’effectuer « moins de changements de voie de vitesse ».

Le profil Assertif est exactement le contraire : il a la plus petite distance de suivi des trois modes, effectue des changements de voie de vitesse « plus fréquents », ne quitte pas les voies de dépassement et peut effectuer ce que Tesla appelle un « arrêt roulant ». La description du mode ne précise pas quelles situations pourraient inciter un véhicule équipé du FSD à exécuter un tel « arrêt ».

Nous devons noter que, en supposant que Tesla utilise la définition largement acceptée du terme, les arrêts roulants peuvent être illégaux selon l’endroit où vous vivez et ce qui vous incite ou incite votre véhicule à en effectuer un. Nous contacterons Tesla pour obtenir des éclaircissements sur son utilisation du terme.

Le profil final proposé ici est « Moyen », qui mélange les deux modes. Il donne aux véhicules Tesla une distance de suivi « moyenne » tout en proposant des changements de voie de vitesse à fréquence standard. Le véhicule peut toujours effectuer des arrêts roulants s’il les juge nécessaires ou bénéfiques.

YouTube DÆrik a fait un tour sur ces trois modes, en essayant chacun sur le même itinéraire. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessus — je l’ai regardé moi-même, mais pour être honnête, je n’ai pas remarqué beaucoup de différence entre les profils. DÆrik et son compagnon de route l’ont également reconnu, mais il convient de noter qu’ils roulaient principalement sans interruption sur des routes secondaires. J’ai vu peu de panneaux d’arrêt ou de situations où une distance de suivi plus petite ou plus grande serait perceptible. Ainsi, votre kilométrage peut varier et vous devez toujours faire preuve d’une grande prudence lorsque vous utilisez toute forme d’assistance à la conduite ; FSD inclus.

Si vous possédez une Tesla ou connaissez quelqu’un qui en possède (et qui utilise également FSD Beta), n’hésitez pas à laisser votre avis sur la fonctionnalité dans les commentaires ci-dessous.