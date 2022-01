Paypal Confirme Qu'il Envisage De Créer Son Propre Stablecoin

Le monde des crypto-monnaies devient de plus en plus un segment dans lequel beaucoup veulent se lancer et investir. Aussi, plusieurs plateformes, comme PayPal, ont rejoint cette technologie, l’intégrant progressivement à leurs services.

Mais il semble que l’entreprise veuille aller encore plus loin et l’on sait désormais que PayPal songera également à créer son propre stablecoin.

PayPal est peut-être sur le point de créer son propre stablecoin

PayPal s’est avéré être une plate-forme très active et réceptive pour le marché des crypto-monnaies, permettant déjà aux utilisateurs de payer avec cette monnaie numérique.

Mais la plateforme a maintenant confirmé qu’elle étudiait la possibilité de lancer son propre stablecoin. La confirmation est intervenue après que certaines preuves de cette intention aient été découvertes grâce à une exploration de l’application du service pour le système d’exploitation iOS d’Apple.

Les Stablecoins sont des pièces dont la valeur est stable, ce sont donc des actifs avec une volatilité extrêmement faible. Cette fonctionnalité donne aux propriétaires de crypto-monnaie la possibilité d’échanger des actifs, tels que Bitcoin, dont la valeur peut changer dans un court laps de temps sans que rien ne le prédise, contre d’autres actifs où la valeur est toujours la même.

La découverte a été faite par le programmeur Steve Moser qui a trouvé un code et des images cachées sur une « monnaie PayPal » dans l’application et a partagé la nouvelle avec l’équipe Bloomberg.

Le stablecoin pourra porter le logo PayPal, avec deux barres horizontales, mais il ne sera connu avec certitude qu’une fois la pièce lancée. Selon José Fernández da Ponte, vice-président senior de la cryptomonnaie et des monnaies numériques chez PayPal, a déclaré dans une déclaration à Bloomberg News que :

Nous explorons une monnaie stable ; oui, et quand nous regardons vers l’avenir, nous travaillerons en étroite collaboration avec les régulateurs concernés, bien sûr. La réglementation, les normes et le type de licences nécessaires dans ce domaine doivent être clairs.

