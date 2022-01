Les pénuries de composants affectent également déjà les cartouches d’imprimante

La pénurie de composants reste un problème grave qui touche plusieurs secteurs technologiques, des cartes graphiques au monde automobile. Et il semble qu’il soit encore loin d’être résolu et continue de conditionner la vie de nombreuses entreprises, produits et, par conséquent, consommateurs.

Mais ce problème affecte également des technologies plus spécifiques. Et selon les nouvelles informations, les cartouches d’imprimantes connaissent également cette crise des composants manquants. Canon elle-même est l’une des marques qui s’est plainte de cette situation et laisse quelques solutions aux utilisateurs.

Canon ressent la pénurie de composants dans les cartouches d’imprimante

La pénurie de composants est si prononcée qu’elle se fait même sentir dans le secteur des cartouches d’imprimantes. Canon est l’une des entreprises à donner plus de voix à ce scénario inquiétant, au point que les utilisateurs sont même obligés d’ignorer les avertissements d’authenticité de leur équipement.

En particulier, les plaintes proviennent de Canon Allemagne, qui a fait connaître le problème, et la marque fabrique des cartouches d’encre que le système lui-même finit par reconnaître comme des cartouches d’encre ou des toners contrefaits ou d’autres marques. Et c’est parce qu’ils n’ont pas le matériel essentiel pour que les imprimantes les identifient comme une cartouche officielle.

L’utilisateur Mario W. a partagé sur son compte Twitter que Canon faisait face à une grave pénurie de toner, forçant les gens à ignorer les avertissements de l’imprimante.

En tant que tel, Canon a maintenant partagé quelques instructions pour que les utilisateurs puissent utiliser des cartouches ou des toners reconnus comme contrefaits. Cependant, ces directives ouvrent également la porte aux machines pour qu’elles fonctionnent avec des produits rechargés, non officiels ou d’autres marques.

Et comme on estime que ce problème persistera encore pendant plusieurs mois, alors probablement pour de nombreux utilisateurs, il n’aura probablement aucun sens d’acheter des encres et des toners officiels pour le moment. Vous pourrez ainsi installer et travailler avec d’autres cartouches d’encre, qui peuvent être achetées à des prix plus abordables. Cependant, logiquement, cela affectera considérablement les revenus de Canon. Mais espérons que ce ne sera qu’une alternative temporaire jusqu’à ce que la pénurie de composants disparaisse.

Sur le site officiel, Canon indique qu’il est actuellement confronté à des difficultés pour obtenir certains composants électroniques utilisés dans ses consommables pour imprimantes multifonctions. Ces composants ont par exemple pour fonction de détecter le niveau d’encre. La marque ajoute également que :

Pour assurer un approvisionnement continu et fiable en consommables, nous avons choisi de fournir des consommables sans composant semi-conducteur jusqu’à la reprise normale de l’approvisionnement. Bien qu’il n’y ait aucun impact sur la qualité d’impression lorsque les consommables sont utilisés sans ces composants, certaines fonctions supplémentaires, telles que la détection du niveau de toner, peuvent être affectées.

Si ce problème vous est déjà arrivé, le site Wccftech laisse les instructions nécessaires pour savoir comment démarrer la cartouche d’encre Canon, ou une autre compatible, qui n’a pas la puce nécessaire en raison de la pénurie de composants.