Les smartphones Android les plus puissants de décembre 2021 ? La liste est déjà connue

2022 a déjà commencé et de nouveaux smartphones Android ont déjà été introduits sur le marché international. Même avec ces nouveautés déjà connues, il reste encore beaucoup de place pour les propositions qui ont émergé l’année dernière.

Ainsi, l’arrivée de la liste la plus puissante de décembre 2021 n’est pas une surprise. Antutu a maintenant présenté sa liste de smartphones présents sur le marché mondial et son top 10 est enfin accessible pour être vu.

Il y a quelques jours, Antutu présentait sa liste de ses smartphones Android les plus puissants pour le marché chinois. Cette liste était à nouveau attendue, mais désormais centrée sur les marchés mondiaux, avec des smartphones accessibles à tous.

Liste des smartphones les plus puissants pour Antutu

Ce top 10 vient d’être présenté et montre qu’il est à nouveau dominé par la grande majorité des propositions déjà présentes le mois dernier. Pourtant, il y a un facteur commun dans cette liste qui se démarque. Les SoC Snapdragon 888 et 888 Plus dominent totalement.

Il s’agit d’une liste qui comprend une grande partie des meilleurs smartphones Android dédiés aux jeux. Ainsi, nous avons le Nubia Red Magic, l’Asus ROG Phone 5S Pro et l’Asus ROG Phone 5 dans le top 3. La liste continue avec le realme GT, iQOO 7 et Moto G200 5G clôturant le top 6.

Les Android milieu de gamme ont aussi leur top

Les meilleurs smartphones de milieu de gamme ont également été répertoriés par Antutu, avec Qualcomm dominant ici, avec le SoC Snapdragon 778G. Ce SoC domine avec les 6 premières positions dans la liste des 10 plus puissants. La liste est dominée par Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52 s 5G et Galaxy A52 5G

La liste suit ensuite avec l’Oppo Reno6 5G, qui utilise le Dimensity 900 de MediaTek, et le Xiaomi Mi 10T Lite 5G, équipé du SoC Snapdragon 750G. Le top 10 est fermé avec les smartphones Realme 7 5G et Oppo Reno5A, équipés respectivement du SoC Dimensity 800U et du Snapdragon 765.

Contrairement à la liste d’Antutu centrée sur le marché chinois, ces deux listes de marché mondiales sont beaucoup plus stables et sans changements majeurs. Pourtant, la première liste de 2022 devrait apporter des nouvelles, car de nouveaux smartphones Android arrivent sur ces marchés.