Attention, un bug dans l’application iOS Messages entraîne un comportement inattendu

iOS et les autres systèmes Apple sont normalement isolés des problèmes et sans échec dans l’exploitation des données des utilisateurs. Celui-ci est maintenant avec une autre faille révélée et qui pourrait déjà être résolue.

D’après ce qui a été révélé, l’application iOS Messages donne trop d’informations et vous permet de savoir quand les utilisateurs lisent les messages. Même si cette option est désactivée, n’importe qui peut savoir quand ils ont été lus.

Un bug déjà connu depuis iOS

Cela ne semble pas être une faille récente et était déjà connue, probablement par Apple. Avec la dernière version d’iOS, le problème des accusés de lecture des messages est toujours présent et laisse les utilisateurs exposés aux autres.

Même avec cette option désactivée et ce qui est révélé, ces notifications de lecture sont présentées à l’expéditeur du message. Clairement, au lieu d’afficher simplement le message Délivré, le message Lu apparaît avec l’heure à laquelle c’est arrivé.

Les messages révèlent plus que prévu

Apparemment, cela ne se limitera pas à un problème limité à iOS et suit la synchronisation des messages entre les systèmes Apple. Ainsi, les messages macOS ont également cette situation, affichant les reçus de message.

Les tests effectués révèlent que cette nouvelle version d’iOS conserve cette faille connue depuis un certain temps. L’option à respecter est dans les paramètres iOS, puis en accédant aux messages et en activant l’option Lire les reçus.

Apple devrait corriger la faille bientôt

Malheureusement, et d’après ce que l’on sait à ce jour, il n’y a pas de solution pour contourner ce problème. Apple devrait déjà avoir identifié cette situation et il est prévu que maintenant qu’elle est encore plus visible, une mise à jour apparaîtra bientôt pour traiter cette situation.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un défaut grave, il s’agit d’une situation qui laisse Apple dans une situation inconfortable. Cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée et finit par exposer les utilisateurs d’iOS et de l’application Messages sans qu’ils le veuillent.