C’est la faute de Sonos ! Google pourrait être empêché d’importer des smartphones aux États-Unis

Même si Google est axé sur les services et Internet, Google a une grande partie associée au matériel. C’est cette composante qui est désormais en jeu, à la suite de la décision rendue dans l’affaire qui a mis Sonos face à face.

La décision n’a pas donné raison à Google et elle pourrait désormais limiter l’avenir des ventes de smartphones et autres appareils. Dans les 60 jours, le géant de la recherche pourrait être empêché d’importer des équipements, tels que le Pixel, sur son marché de base, les États-Unis.

Le processus lancé par Sonos a déjà abouti

C’est en 2020 que Sonos a poursuivi Google en justice, accusant le géant de la recherche d’abus et d’utilisation non autorisée de sa technologie. Ce scénario s’est produit lorsque les deux sociétés ont travaillé ensemble sur le développement de produits.

Au total, il y a 5 brevets qui ont été signalés comme ayant été violés et utilisés sans aucune autorisation. La décision est intervenue en fin de semaine dernière et oblige Google à changer immédiatement plusieurs composants de ses logiciels et même de son matériel.

Google bloqué d’importer des Pixels et d’autres matériels

Aussi à la suite de cette décision, Google aura bientôt des limitations importantes. Tout le matériel utilisant ces technologies qui a été déclaré en infraction ne pourra pas être importé aux États-Unis.

Cela signifie que d’ici 60 jours, et si Google n’apporte pas de changements profonds à ses équipements, il devra arrêter de vendre ses téléphones Pixel. En plus des smartphones, il y a plus de matériel qui est limité. Nous parlons d’enceintes intelligentes Nest et d’appareils Chromecast.

Il existe encore des solutions pour éviter ce problème

Google a encore un moyen d’empêcher cette imposition d’importation. Il prendra une décision du président Biden, ce qui ne se produit normalement pas dans ces situations. Pourtant, le président Obama a même appliqué ce changement dans une affaire mettant Apple et Samsung face à face.

Bien entendu, si Google apporte toutes les modifications requises et exigées par Sonos, il pourra prévenir ces problèmes et assurer l’import de ses produits. Le géant de la recherche fera certainement appel de cette décision et tentera de reprendre sa place.