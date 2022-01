Les équipes nous permettront de masquer notre propre vidéo lors des réunions

La pandémie nous a habitués aux réunions et au télétravail. Cependant, il y a des choses que nous tenons pour acquises et qui nous mettent mal à l’aise ou que nous avons supposées. Cela s’est produit avec une fonctionnalité aussi évidente que demandée par les utilisateurs de Teams et qui a obtenu plus de 5000 votes.

Les 5 000 votes qui ont demandé une fonctionnalité dans Teams

Nous avons déjà notre routine, dans les réunions nous activons la vidéo et nous parlons pendant les réunions. Au besoin, on désactive le micro ou la vidéo lorsque la situation s’impose, mais, on retrouve notre caméra en bas à droite.

Cependant, en regardant la feuille de route Microsoft 365, ils ont découvert sur ZDNet ce que les utilisateurs de Teams demandaient. Il semble que la vidéo de leurs propres visages, visible en permanence dans le coin inférieur droit de votre écran, soit une énorme distraction.

C’est la plainte qui a réussi à coordonner 5000 personnes pour changer notre façon de travailler avec notre vidéo dans Teams : Selfview est toujours statique dans le coin inférieur droit d’une réunion Teams. Cela est souvent gênant et peut également entraver le partage d’écran.

Cette décision inhabituelle a incité le géant de Redmond à proposer une fonctionnalité pour atténuer les plaintes des utilisateurs. Utilisation de l’option « Masquer votre propre vidéo dans les réunions Teams », nous exonère d’avoir à supporter de voir notre propre image comme s’il s’agissait d’un miroir.

Cela ne cesse de nous étonner à quel point les utilisateurs ont été si bouleversés par cette situation. Heureusement, il semble que le retour d’information fonctionne et Microsoft a écouté les utilisateurs pour remédier à cette situation. Teams est sans aucun doute l’un des projets les plus ambitieux du géant de Redmond et ils doivent écouter la communauté dans leurs plaintes et suggestions et plus avec 5000 votes.