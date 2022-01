Des scientifiques déconcertés par la découverte de galaxies sans matière noire

Les scientifiques sont déconcertés de trouver des galaxies sans matière noire. Après tout, cela peut contredire les vastes connaissances qui ont été recueillies jusqu’à présent concernant les théories sur la question.

Bien que ce ne soit pas la première fois, les avancées technologiques d’aujourd’hui permettront une enquête approfondie.

On pense que l’énergie noire et la matière noire constituent près de 95 % de notre univers. Bien que l’on ne sache pas exactement de quoi il s’agit et d’où il vient, les scientifiques pensent que les deux maintiennent les galaxies ensemble, en utilisant la gravité.

Cependant, selon Gizmodo, un groupe d’astronomes a repéré une galaxie sans matière noire. Cette histoire a commencé il y a trois ans lorsque Filippo Fraternali, astronome à l’Institut d’astronomie Kapteyn de l’Université de Groningue aux Pays-Bas, et ses collègues ont découvert des galaxies dispersées dépourvues de matière noire.

Parce qu’il s’agit d’une première, les astronomes ont décidé d’examiner l’un d’eux en détail. Après en avoir choisi un à 250 000 années-lumière, ils l’ont nommé AGC 114905 et ont utilisé les 27 antennes du radiotélescope Very Large Array au Nouveau-Mexique pour l’étudier.

Le contenu de matière noire que nous déduisons dans cette galaxie est bien inférieur à ce à quoi on pourrait s’attendre.

A révélé Fraternali, après une enquête approfondie.

Bien que Pieter van Dokkum, astronome à Yale, et ses collègues aient repéré des galaxies similaires en 2018 à l’aide du télescope Hubble, on ne leur a pas accordé beaucoup d’importance. Aujourd’hui, avec le développement des télescopes et des observations plus approfondies, ce type de galaxie « est devenu mieux connu », selon Mireia Montes, astronome au Space Telescope Science Institute de Baltimore et spécialiste des galaxies.

Pour l’instant, les astronomes pensent qu’il est trop tôt pour savoir si AGC 114905 et des galaxies similaires poseront un problème aux théories conventionnelles sur la matière noire. Par conséquent, il est nécessaire d’explorer davantage et d’enquêter davantage. Pour cela, le télescope spatial James Webb peut être utilisé, par exemple.

L’étude a été publiée dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

