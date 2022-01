Législative 2022 : découvrez maintenant facilement où vous voterez

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le Portugal se dirige vers une autre élection législative. Si vous êtes un électeur inscrit au Portugal et que vous souhaitez exercer votre droit de vote à l’avance, vous pouvez demander à voter à l’avance, de préférence via la plate-forme électronique – voir ici.

Pour ceux qui ne voteront pas à l’avance, nous vous montrons aujourd’hui comment savoir où voter.

Les élections législatives portugaises de 2022 (également appelées élections à l’Assemblée de la République) auront lieu le 30 janvier 2022 et constitueront la XV législature de l’Assemblée de la République.

Le 27 octobre 2021, la proposition du XXIIe Gouvernement constitutionnel du budget de l’Etat pour 2022 a été rejetée à l’Assemblée de la République. La proposition a obtenu le vote en faveur du Parti socialiste (PS), l’abstention du Peuple-Animaux-Nature (PAN) et des deux députés non inscrits, et le vote contre tous les autres partis à représentation parlementaire de gauche, le Parti communiste portugais (PCP), Parti écologiste « Os Verdes » (PEV), Bloc de gauche (BE), et à droite, Parti social-démocrate (PSD), CDS – Parti populaire (CDS–PP), Initiative libérale (IL) , et Assez (CH).

A la suite de l’avance budgétaire, la première dans l’histoire de la IIIe République[1], le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé publiquement, le 4 novembre, la convocation des élections pour le 30 janvier 2022.

Où voter pour les législatures

Les informations sur votre numéro d’électeur peuvent être obtenues via Internet sur le Portail de l’électeur ou en envoyant un SMS gratuit au 3838 (écrivant espace RE n° BI ou espace CC Date de naissance sous la forme AAAAMMJJ).

En plus du numéro de l’électeur, le portail indique également le lieu de vote (y compris l’adresse et le bureau de vote).

Après avoir saisi les données, appuyez simplement sur rechercher pour obtenir des informations sur le poste de recensement et la paroisse/district consulaire.

En plus du portail des électeurs, vous pouvez également envoyer un SMS au n°3838 avec RE (SPACE) Numéro d’identification civile (SPACE) Date de naissance, au format AAAAMMJJ Ex. RE 987897987 20021225.

