Nintendo Switch devrait dominer les ventes de consoles en 2022, selon les analystes

Cette année qui ne fait que commencer est déjà marquée par les prévisions habituelles des analystes. Cette fois, l’accent est mis sur le domaine des jeux vidéo, notamment en termes de consoles.

Ainsi, selon les experts, Nintendo devrait être en tête des ventes de consoles en 2022, même avec une légère baisse due à la fin du cycle Switch.

Nintendo devrait dominer les ventes de consoles cette année

En règle générale, le site de jeux Game Industry rassemble en début d’année quelques analystes du marché de ce segment pour faire quelques prédictions pour l’année qui commence. Et selon les détails de leurs évaluations, la Nintendo Switch devrait continuer à dominer les ventes de consoles, même si le marché maintient des chiffres de ventes similaires à ceux présentés en 2021 entre Playstation, Xbox et Nintendo.

Selon Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis, l’année 2022 devrait conserver le nombre de ventes de consoles tel que présenté en 2021. De plus, l’expert s’attend à ce que les ventes de Nintendo Switch chutent après « deux nous incroyables pour consoles« . L’analyste dit aussi que « Malgré tout, la famille d’appareils de Nintendo sera à nouveau le best-seller en 2022 avec environ 21 millions d’unités vendues, en raison du lancement du Switch OLED.« .

De plus, Piers ne pense pas que la marque japonaise sortira une version Pro de la Switch au cours de cette année. En revanche, il comprend que la marque prépare le successeur de la console hybride d’ici deux ans, en 2024, lorsque la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S seront à mi-chemin de leur cycle de vie. L’analyste prédit qu’ensemble, la PS5 et la gamme Xbox Series vendront environ 28 millions d’unités, malgré le fait que l’équipement Sony est en tête, même avec le manque de stock qui devrait rester.

L’analyste de Kantan Games, Serkan Toto, déclare que malgré Mario Kart 8 Deluxe de Switch « continuer à se vendre très bien», Mario Kart 9 sera déjà en plein développement et Nintendo devrait le présenter plus tard cette année. Il estime également que la marque lancera à nouveau des jeux pour smartphones. Quant à Xbox, Toto précise que Microsoft investira davantage cette année au Japon. Il estime également que 2022 sera marqué par moins de reports de matchs.

À son tour, Mat Piscatella, de NPD Group, n’est pas d’accord avec ce point de vue et déclare que « les défis apportés par la pandémie continueront d’avoir un impact sur la production de contenu, ainsi que sur la production de matériel et d’accessoires. J’espère que les dates de sortie sont plus rares« De plus, Piscatella est également d’avis que la Nintendo Switch sera le best-seller de 2022, même avec une certaine baisse en raison de la fin de son cycle d’existence.

A lire aussi :