Toyota veut développer son propre système d’exploitation pour les voitures

Avec l’arrivée progressive de la technologie sur le marché automobile, plusieurs marques annoncent des nouveautés et lancent de nouveaux produits de plus en plus modernes.

Et selon les dernières informations de l’industrie, Toyota est également prêt à développer son propre système d’exploitation pour les voitures.

Toyota veut lancer son système d’exploitation pour voitures

Selon les informations avancées par la chaîne d’information Nikkei Asia, Toyota Motor souhaite rejoindre Tesla, General Motors et VolksWagen et créer son propre système d’exploitation pour les voitures. Selon les détails, la marque souhaite développer son logiciel pour voitures d’ici 2025 et souhaite qu’il couvre plusieurs fonctionnalités, des fonctions les plus basiques aux applications les plus avancées, à savoir celles liées à la conduite autonome.

Le système d’exploitation s’appellera Arene et entrera alors en concurrence avec d’autres du genre qui existent déjà. Toyota souhaite que le système soit intégré dans ses véhicules d’ici 3 ans et envisage ensuite de le mettre à disposition d’autres entreprises partenaires comme Subaru, ainsi que d’autres constructeurs et startups travaillant avec des voitures électriques et autonomes.

Arene contrôlera les composants de base, tels que le volant, les freins et l’accélérateur, et gérera également les systèmes de sécurité et les informations sur l’emplacement et le trafic. De plus, toutes les voitures équipées de ce système d’exploitation, quels que soient la marque et le modèle, auront accès à des fonctions partagées. Les utilisateurs peuvent mettre à jour le système en ligne, comme ils le font avec leur smartphone, améliorant ainsi rapidement les performances.

Toyota a l’intention de mettre Arene à la disposition d’autres constructeurs dans le but d’encourager également d’autres entreprises à créer des applications de conduite autonome et d’autres fonctions. En outre, la marque affirme que la plate-forme deviendra plus efficace à mesure que de plus en plus d’utilisateurs et de créateurs se joindront, ce qui générera plus de données pour créer de nouveaux services.

Pour faire avancer le projet, la société japonaise souhaite augmenter la participation des spécialistes du logiciel dans son embauche de jeunes diplômés en ingénierie à entre 40 % et 50 % sur ce seul premier semestre. Il s’agit d’un objectif ambitieux, car auparavant ce pourcentage était de 20 %.

Et bien que Toyota n’ait pas mentionné quand il dépensera pour cet investissement, tout semble indiquer que c’est son objectif principal en ce moment. Les plans sont d’augmenter sa main-d’œuvre dans ce segment jusqu’à 18 000 employés.