Il y a 15 ans aujourd’hui, Steve Jobs présentait l’iPhone…

Il y a exactement 15 ans, Apple a introduit l’iPhone et a complètement changé la façon dont l’humanité utilise un appareil de communication mobile. La société, basée à Cupertino, aux États-Unis, a nécessité des années de recherche et de développement pour mettre au point un appareil qui était un téléphone portable, un appareil photo, un GPS, un iPod, une horloge, un calendrier et bien plus encore. C’était pratiquement un ordinateur de poche.

Le système d’exploitation de cette machine, iPhoneOS, a également été présenté à la Macworld Conference & Expo le 9 janvier 2007 et lancé en juin.

9 janvier 2007… l’iPhone est né

Le développement de l’iPhone a commencé avec le PDG d’Apple, Steve Jobs. Apple a créé l’appareil lors d’une collaboration sans précédent et secrète avec AT&T, anciennement Cingular Wireless. Le coût estimé du développement de la collaboration était de 150 millions de dollars sur une période de trente mois.

La société de Cupertino a rejeté la conception qui avait donné le Motorola ROKR E1, une collaboration majeure avec Motorola. Au lieu de cela, Cingular Wireless a donné à Apple la liberté de développer l’iPhone lui-même.

Jobs a présenté l’iPhone au public le 9 janvier 2007. L’iPhone a été mis en vente aux États-Unis le 29 juin 2007, à 6h00 heure locale, alors que des centaines de clients faisaient la queue devant les magasins à travers le pays.

L’iPhone d’origine n’était pas disponible au Portugal. A l’époque, en Europe, il n’atteignait le marché qu’au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, en Irlande et en Autriche.

Après avoir été présenté, ce n’est que des mois plus tard qu’il a finalement commencé à être vendu. Depuis lors, selon certains analystes, Apple a vendu plus de 2 milliards d’appareils. L’entreprise est leader du marché prime depuis plusieurs années et a réalisé l’exploit d’avoir un appareil comme le plus vendu jamais dans le segment des smartphones.

En septembre 2007, 25 modèles d’iPhone différents avaient été produits.

Voici les modèles actuellement sur le marché :

iPhone (2007–2008)

iPhone 3G (2008–2010)

iPhone 3GS (2009-2012)

iPhone 4 (2010-2013)

iPhone 4S (2011-2014)

iPhone 5 (2012-2013)

iPhone 5C (2013-2015)

iPhone 5S (2013-2016)

iPhone 6 (2014-2016)

iPhone 6 Plus (2014-2016)

iPhone 6S (2015-2018)

iPhone 6S Plus (2015–2018)

iPhone SE (2016) (2016-2018)

iPhone 7 (2016–2019)

iPhone 7 Plus (2016–2019)

iPhone 8 (2017-2020)

iPhone 8 Plus (2017-2020)

iPhone X (2017-2018)

iPhone XR (2018-2021)

iPhone XS (XS et XS Max) (2018-2019)

iPhone 11 (2019-présent)

iPhone 11 Pro (2019-2021)

iPhone 11 Pro Max (2019-2021)

iPhone SE (2020) (2020-présent)

iPhone 12 (2020-présent)

iPhone 12 Mini (2020-présent)

iPhone 12 Pro (2020-2021)

iPhone 12 Pro Max (2020-2021)

iPhone 13 (de 2021 à aujourd’hui)

iPhone 13 Mini (2021-présent)

iPhone 13 Pro (de 2021 à aujourd’hui)

iPhone 13 Pro Max (2021-présent)

L’histoire aurait pu être différente…

De nombreux tests et prototypes ont été créés. L’iPhone a été testé avec une interface identique à l’iPod, gardant toutes les fenêtres du lecteur de musique et où un « click weel » serait utilisé pour accéder aux options.

L’écran de ce prototype était divisé en deux zones, la partie inférieure ayant la molette cliquable, créée avec un logiciel, et la partie supérieure ayant une interface basée sur des menus, étant une copie de l’interface iPod.

AcornOS a immédiatement inclus certaines applications système natives, déjà issues de l’iPod, telles que Musique et Jeux, mais en a ajouté de nouvelles, telles que Dial et SMS, qui permettraient aux utilisateurs d’utiliser les fonctions du téléphone.

Ces images et cette vidéo montrent ce premier prototype d’iPhone et ont été publiées par Sonny Dickson. Pour donner de l’authenticité à ce qu’il a présenté, Dickson fait référence à un brevet d’Apple, de 2006, où la société décrit un appareil avec « multi-touch » et une « molette cliquable » en option.

Prototypes d’iPhone d’origine

Apple a toujours dit avoir expérimenté plusieurs fois l’iPod avant d’arriver au design final de l’iPhone et de son interface. Ces nouvelles images et la vidéo qui l’accompagne sont la preuve que l’iPod est à l’origine du smartphone le plus emblématique de tous les temps.