Vous voulez envoyer de l’argent via Signal ? Le transfert de crypto-monnaie peut maintenant être effectué

Les services de messagerie ont essayé de s’adapter à ce dont les utilisateurs ont le plus besoin et Signal a suivi ce mouvement. L’une des nouveautés testées par ce service est le transfert d’argent entre utilisateurs.

Cette épreuve, désormais limitée, était enfin ouverte à tous. Toujours en test, mais il est déjà possible de transférer des crypto-monnaies entre utilisateurs. Simple, pratique et déjà ouvert à tous.

Signal est l’un des services de messagerie qui se distingue par sa différence. Cette proposition a créé des solutions pour simplifier l’utilisation du service et apporter de nouvelles fonctionnalités pour renforcer son offre.

L’une de ces nouveautés porte sur la possibilité de transférer de l’argent entre utilisateurs. Pour cela, vous utiliserez une crypto-monnaie bien connue. On parle de MobileCoin, qui a la particularité de n’avoir aucune trace numérique et à ce titre ne peut être suivi.





Cette fonctionnalité est désormais ouverte à tous les utilisateurs de Signal, après plusieurs mois de tests. Malgré tout, et encore un peu plus longtemps, cette nouveauté sera conservée en bêta, pour évaluer le comportement des utilisateurs et le transfert par crypto-monnaies entre eux.

Dès avril de l’année dernière, Signal avait commencé ces tests, bien que limités à quelques marchés. Fait intéressant, cette nouveauté maintenant révélée devrait prendre un certain temps pour être utilisée aux États-Unis, en raison de problèmes juridiques liés à l’utilisation des crypto-monnaies.





Pour utiliser MobileCoin dans Signal, activez simplement la nouveauté dans les paramètres, en acceptant les règles de cette nouveauté. C’est également là qu’ils peuvent acheter de la monnaie virtuelle pour envoyer et contrôler le portefeuille. Après cela, vous trouverez le nouveau Paiement dans les conversations, sur le bouton +, définissez simplement le montant à envoyer.

Il sera intéressant de voir si les utilisateurs de Signal adopteront cette nouvelle fonctionnalité et le transfert d’argent. Les crypto-monnaies seront sans aucun doute le moyen le plus simple d’intégrer les paiements et cette option semble donc être la plus correcte.