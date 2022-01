Volkswagen a déjà une date pour lancer son nouveau fourgon électrique, l’ID Buzz

Il y a des véhicules emblématiques que Volkswagen a mis sur le marché qui sont des jalons de l’industrie. La marque a recyclé nombre de ces propositions et s’apprête désormais à en apporter une de plus, sous la forme d’une voiture électrique, qui sera certainement une étape importante.

Après plusieurs images et quelques prototypes, voilà qu’ID Buzz va enfin prendre forme. Le van Volkswagen que tout le monde veut connaître a enfin une date à présenter et il arrive très bientôt.

Tout le monde connaît Volkswagen Microbus, également appelé Kombi ou Pão de Forma, l’une des voitures les plus classiques et les plus recherchées de la marque allemande. Ceci est encore recherché par beaucoup pour restaurer ou remodeler complètement.

Ce fourgon est l’un des classiques que beaucoup s’attendaient à voir transformé en véhicule électrique. Bien sûr, c’était une envie de la voir renouvelée et d’avoir accès à toutes les technologies que la marque a développées pour sa plateforme et qui ont déjà été présentées.

La légende revient le 03/09/22 ! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr – Herbert Diess (@Herbert_Diess) 6 janvier 2022

Le moment le plus attendu de ces dernières années dans l’industrie vient d’être annoncé. vient directement de compte Twitter par Herbert Diess, le PDG de Volkswagen et prend pour acquis la présentation prochaine d’ID Buzz. Ce sera le 9 mars qu’il sera révélé au monde sous sa forme définitive.

Bien que ce soit la date à laquelle Volkswagen fera la présentation officielle d’ID Buzz, celui-ci ne devrait pas arriver sur le marché dans l’immédiat. La marque prédit que ce n’est qu’en 2023 que son nouveau fourgon électrique sera vu sur les routes.

Ce fourgon utilisera la plate-forme MEB, qui est actuellement déjà utilisée dans les modèles bien connus ID 3 et ID 4. Comme il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur le modèle ID Buzz, il sera intéressant de voir quelles spécifications Volkswagen apportera à cette nouvelle proposition. .

Étant un vrai classique, ce sera certainement une proposition qui plaira au marché, en particulier dans certains pays où « Pão de Forma » a connu un succès particulier et pendant de nombreuses années. Volkswagen veut répéter cette renommée et créer une autre icône, désormais dans un fourgon électrique.