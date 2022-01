iOS 16 : Quelles nouveautés devraient être présentées à la WWDC 2022 ?

Nous sommes à six mois de l’événement WWDC 2022 où sera présenté iOS 16. Traditionnellement, Apple ouvre la panoplie d’une série de nouveautés qu’elle implémente ensuite tout au long de la vie des différentes versions du système d’exploitation. C’était donc le cas avec iOS 15 et cela continuera de l’être. Cependant, bien que ce système d’exploitation soit très complet, il lui manque quelques bonnes fonctionnalités.

Après que Google ait convoité et intégré plusieurs fonctionnalités copiées d’iOS, Apple intégrera-t-il également dans son OS certaines fonctionnalités intéressantes d’Android ?

Ce n’est un secret pour personne que ces deux systèmes d’exploitation offrent à leurs utilisateurs les meilleures fonctionnalités. Cependant, année après année, Google excelle dans un domaine ou un autre et Apple excelle dans des domaines opposés.

Cependant, et nous l’avons vu au cours de la dernière décennie, les deux systèmes d’exploitation s’inspirent l’un de l’autre.

Après tant de choses, que manque-t-il encore à iOS ?

La Worldwide Developers Conference, la conférence annuelle de cinq jours d’Apple pour annoncer les mises à jour de ses principaux systèmes d’exploitation, services et parfois matériels, aura lieu dans six mois. Lors de la conférence de cette année, Apple devrait annoncer iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.

iOS est le système d’exploitation le plus important d’Apple, car il alimente l’iPhone et partage de nombreuses fonctionnalités avec l’iPad exécutant iPadOS. Chaque année, à l’approche de la WWDC, des spéculations surgissent sur les nouvelles fonctionnalités et les changements que la prochaine version d’iOS inclura. Bien qu’il s’agisse de l’une des nombreuses mises à jour du système d’exploitation annoncées, c’est sans aucun doute la plus attendue.

Avec iOS 15, Apple a amélioré l’expérience utilisateur en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l’échelle du système telles que SharePlay dans FaceTime, Spatial Audio, des cartes plus riches et plus détaillées, des informations de fond dans Safari, en mettant l’accent sur la sécurité et l’expérience utilisateur. fonctionnalité fantastique Texte détectable, avec la traduction de ce même texte et plus encore.

De plus, nous avons vu des résultats plus complets et des recherches de photos apparaître dans le Spotlight renouvelé, les souvenirs interactifs avec un nouveau design présenté dans l’application Photos, plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l’application Santé, des changements nombreux et profonds dans le domaine de la confidentialité.

iCloud+ est sorti, une application météo beaucoup plus puissante, des modifications profondes de l’application et du réseau de recherche, ainsi que de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

L’année précédente, avec la sortie d’iOS 14, Apple a cherché à repenser davantage l’expérience iOS de base, en introduisant de tout nouveaux widgets et en les plaçant sur l’écran d’accueil.

iOS 14 a également introduit la bibliothèque d’applications, un moyen automatique pour iOS de catégoriser les applications des utilisateurs.

iOS 14 a également apporté un Siri repensé, bien que toujours sans la langue portugaise du Portugal, une nouvelle interface de l’application Appels, de nouvelles fonctionnalités pour l’application Messages, parmi de nombreux autres outils très importants pour un système d’exploitation nouveau et renouvelé pour iPhone.

En remontant encore plus loin, en repensant à ce qui a été publié en 2019, iOS 13 a introduit le mode sombre sur ce système. C’est également l’année où Apple a officiellement reconnu l’iPad comme sa plate-forme unique et a présenté iPadOS.

iOS 13 inclut également des mises à jour des cartes, des photos, des rappels, de CarPlay, de l’application AR, etc.

Comme on le sait, cette ligne de conception est un héritage introduit dans iOS 7. Cette version restera toujours dans les mémoires comme celle qui a subi le changement le plus important dans la conception d’un système d’exploitation.

Depuis, Apple a considérablement amélioré l’apparence et l’expérience utilisateur. Cependant, il reste encore plusieurs mécanismes et plusieurs fonctionnalités à mettre en œuvre.

iOS 16 : Qu’est-ce qui pourrait encore apparaître ?

Dans une vidéo conceptuelle, qui cumule déjà plus d’1 million de vues, les auteurs de ce morceau d’imagination ont donné lieu à une série de rumeurs et de « prétentions » que les utilisateurs ont laissées ces derniers temps.

Alors le concept La refonte d’iOS 16 apporte une nouvelle expérience utilisateur avec un nouvel écran de verrouillage. Cependant, et en même temps, il suggère une fonctionnalité qui a été un atout dans certains smartphones Android. Nous parlons de la capacité d’écran partagé pour l’iPhone. Oui, cela existe depuis un certain temps sur l’iPad, mais sur le smartphone, Huawei et Samsung l’utilisent depuis plusieurs années maintenant.

Ces nouvelles et d’autres, qui peuvent être vues dans la vidéo, peuvent en effet apparaître. Incidemment, c’est faisable, compte tenu du matériel puissant des appareils Apple. Cependant, nous sommes encore à 6 mois de la présentation du nouvel iOS et beaucoup de choses peuvent encore changer.