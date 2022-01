Dungeon Legends Ii, Un Rpg Avec Une Perspective Différente

Dungeon Legends II est en cours de développement par Dreaming Wizard Games, un RPG qui aborde le thème des donjons d’une manière différente.

Venez en découvrir un peu plus sur Dungeon Legends II, la suite du jeu sorti en 2014, qui est presque là.

Selon les studios polonais Dreaming Wizard Games, Dungeon Legends II est l’évolution logique du titre initialement sorti en 2014. En plus de se présenter comme un RPG différent de la plupart des RPG de donjon du marché, il aura une dimension encore plus grande par rapport à son successeur.

D’après les images et les bandes-annonces déjà publiées, le principal centre d’intérêt réside dans le fait que le jeu a un gameplay basé sur une perspective à la première personne. En règle générale, les RPG du genre présentent généralement une vue aérienne ou isométrique qui a même été utilisée dans le Dungeon Legends original.

La présentation du jeu dans cette perspective présentera des changements clairs dans le gameplay, pour ceux qui sont habitués à la perspective descendante. La première et la plus notoire, c’est le fait que le joueur perd ainsi une partie de la visibilité à laquelle il était habitué, sur ce qui l’attend plus tard.

Dans cette perspective, les combats deviennent également plus immédiats et, peut-être, moins tactiques que dans les jeux plus traditionnels.

L’action de Dungeon Legends II se déroule dans les gigantesques catacombes d’un château abandonné qui, selon ce que l’on sait déjà, fera plus de 20 kilomètres de long. Ces kilomètres seront divisés en 12 niveaux souterrains, où l’on peut trouver différents styles architecturaux, défis et ennemis.

En cours de route, il y aura plus de 700 objets différents qui attendent d’être trouvés et certains ne peuvent être trouvés que si les salles secrètes respectives sont trouvées.

Il y aura également une myriade d’ennemis et d’êtres des profondeurs auxquels le joueur devra faire face, avec plus de 30 types différents garantis. D’après les images, nous voyons des serpents géants, des araignées géantes et bien plus encore…

Comme vous vous en doutez, le butin ne manquera pas dans ces plus de 20 kilomètres de donjons et de souterrains. En chemin, le joueur trouvera un peu de tout comme des armures, des armes, des potions, des clés magiques et des objets de quête.

Selon Łukasz Radziejewicz, responsable de Dreaming Wizard Games, les principales influences pour la création de Dungeon Legends II, faisant partie des grands jeux du passé et pour lesquels Łukasz ressentait une grande admiration. Des titres comme Skyrim, The Witcher 3 ou Legend of Grimrock sont quelques-uns des jeux les plus appréciés par Łukasz et, où il s’est inspiré pour des parties du jeu qui sortiront en janvier 2022.