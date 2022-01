5 crypto-monnaies qui devraient se démarquer en 2022

Le domaine des crypto-monnaies continue de croître beaucoup. Il s’agit d’un marché de plus de 2 milliards de dollars, où plus de 15 000 crypto-monnaies sont disponibles.

Bitcoin et Etherum continueront de croître (malgré leur coût élevé) selon les analystes, mais il existe d’autres crypto-monnaies qui devraient se démarquer en 2022.

Lorsque nous parlons de crypto-monnaies, nos pensées se concentrent principalement sur Bitcoin, qui est la monnaie numérique la plus précieuse et la plus populaire aujourd’hui. Cependant, comme mentionné, sur ce marché, il existe plus de 15 000 crypto-monnaies et, en plus du Bitcoin, il y en a d’autres qui peuvent offrir de bons rendements.

Les crypto-monnaies sont aujourd’hui la « nouvelle monnaie » bien qu’elles n’aient pas une acceptation mondiale, réglementée et centralisée.

5 crypto-monnaies qui devraient croître en 2022. Découvrez pourquoi !

Selon une publication de Vivid, ce sont 5 cryptomonnaies qui devraient se démarquer en 2022. Il s’agit de Solana, Avalanche, Decentraland, Polkadot et Cardano.

Solana

Solana est actuellement la sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, mais étant donné qu’elle a commencé l’année 2021 à près de 2 € et est maintenant à près de 128 €, cela pourrait être un bon pari. Solana est considérée par de nombreux analystes comme le plus grand concurrent d’Ethereum car sa technologie blockchain a la capacité de traiter entre 50 000 et 65 000 transactions par seconde, contre seulement 15 à 30 transactions par seconde pour Ethereum, ou 250 pour Cardano.

avalanche

L’avalanche est souvent appelée « Ethereum Killer ». Le protocole blockchain repose sur trois blockchains différentes. Une blockchain est utilisée pour créer des pièces AVAX et traiter des transactions financières (pour lesquelles elle utilise un système de preuve de participation à faible émission).

Une autre blockchain traite du processus de participation, et la troisième concerne les contrats intelligents encodés dans la « blockchain ».

décentralisé et

Lorsque Zuckerberg a changé le nom de son entreprise en Meta, tout ce qui concernait le métaverse est monté en flèche, y compris MANA, le jeton de Decentraland.

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle fonctionnant sur Ethereum. Les joueurs de ce monde virtuel 3D s’appuient sur des actifs cryptographiques pour acheter ou vendre des terrains et des objets, et cette plate-forme a développé sa propre devise connue sous le nom de MANA. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des biens immobiliers numériques à l’aide de MANA tout en explorant, en interagissant et en jouant dans ce monde virtuel.

pois

La principale caractéristique de la crypto-monnaie Polkadot est la communication. Les crypto-monnaies ont tendance à fonctionner seules et ne peuvent généralement pas transférer de pièces ou partager des informations entre elles. Polkadot a été le premier à permettre l’échange de données entre plusieurs blockchains.

cardan

Cardano a été lancé en 2017. Il s’agit d’une plate-forme blockchain qui utilise une fraction de l’énergie d’Ethereum et de Bitcoin, traite les transactions plus rapidement et a tracé cinq étapes qui mèneront à l’objectif ultime : devenir un système décentralisé véritablement autonome. . Les développeurs peuvent même héberger d’autres applications et devises numériques sur la plate-forme.

La plate-forme a récemment lancé des contrats intelligents et son travail se concentre désormais sur les dernières étapes de développement. Cela montre un grand potentiel pour Cardano d’exceller sur le long terme, même si l’équipe derrière cette plate-forme a parfois tendance à être un peu lente à publier de nouvelles fonctionnalités.

A lire aussi…