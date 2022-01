Intel dit que son nouveau processeur i9 est plus rapide que le M1 Max d’Apple

La relation qui était autrefois assez saine, quand Apple et Intel étaient partenaires, est maintenant devenue assez hostile, après que la marque à la pomme a quitté les processeurs de l’entreprise de Pat Gelsinger pour développer et fabriquer ses propres puces.

A plusieurs reprises ici, nous avons notamment dévoilé les attitudes inhabituelles d’Intel à l’égard de l’ex-partenaire. Et le dernier en date a eu lieu lors de la présentation des nouveaux processeurs de la série Core H de 12e génération au CES 2022, où la marque a affirmé que la puissante puce haut de gamme i9-12900HK est plus rapide que le M1 Max d’Apple.

Intel affirme que sa nouvelle puce i9 est plus rapide que le M1 Max d’Apple

Nous avons suivi de près les efforts d’Intel pour montrer qu’il est en très bonne santé, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Et outre le segment des processeurs, le constructeur nord-américain investit également massivement sur le marché des cartes graphiques avec son Arc Alchemist.

Mais le domaine qu’Intel domine est bien celui des processeurs et fin octobre, l’entreprise a enfin présenté sa nouvelle gamme Intel Core Alder Lake de 12e génération. Et maintenant, lors du CES 2022, Intel a annoncé ses nouveaux processeurs mobiles Intel Core-H de 12e génération, comprenant le puissant produit phare Intel Core i9-12900HK.

Et selon le fabricant, il s’agit du processeur pour ordinateur portable le plus rapide jamais créé. Mais la marque va encore plus loin dans l’éloge et compare sa nouvelle puce au M1 Max d’Apple, quelque chose que nous avions déjà fait savoir ici auparavant.

Selon le message d’Intel sur son site officiel :

Les performances s’étendent à des expériences de jeu inégalées parmi les principaux titres de jeux et outils de création de contenu. La nouvelle série Intel Core H de 12e génération est la meilleure plate-forme de jeu mobile au monde, offrant des jeux jusqu’à 28 % plus rapides que le précédent leader du jeu mobile sur le marché : l’Intel Core i9-11980HK. La série Intel Core H de 12e génération est à la hauteur de la tâche des créateurs de contenu. Par exemple, les utilisateurs peuvent constater des performances jusqu’à 43 % supérieures dans le rendu 3D d’une génération à l’autre.

Concernant la puissance de traitement du Core i9-12900HK, la marque précise que c’était… :

Basé sur les performances supérieures du processeur Intel Core i9 12900HK de 12e génération par rapport au processeur Intel Core i9 11980HK, AMD Ryzen 9 5900HX et Apple M1 Max. Les performances du processeur Intel sont estimées sur la base de mesures effectuées avec les plates-formes de validation de référence d’Intel. Les performances du processeur AMD sont estimées sur la base de mesures sur un Lenovo Legion R9000K avec RTX 3080. Les performances d’Apple M1 Max sont estimées sur la base d’une déclaration publique faite par Apple le 18/10/2021 et de mesures sur l’Apple M1 Max 16″64 Go de RAM modèle A2485 .

Apple ne réagira peut-être pas publiquement à ces déclarations, comme il ne l’a pas fait lorsque Intel s’est moqué de la société Apple et a montré ce que les utilisateurs ne peuvent pas faire sur le Mac M1 et que les PC sont supérieurs aux MacBook.