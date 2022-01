Windows 11 s’entendra mieux avec nos Airpods

Il existe des vérités indéniables et l’une d’entre elles est que les Airpods ont fait des merveilles et c’est une excellente idée d’Apple. La simplicité du produit a amené de nombreuses personnes à les utiliser quotidiennement et a changé le style des écouteurs sans fil. Désormais, Microsoft souhaite que les Airpods fonctionnent mieux sur Windows 11.

Les Airpod améliorent leurs performances sous Windows 11

Cette semaine, nous avons récupéré les versions hebdomadaires habituelles du programme Windows Insider et, comme toujours, il y a eu une surprise inattendue. Dans ce cas lié aux Apple Airpods et à la qualité audio dans Windows 11. Il est indéniable que ce sont les écouteurs les plus vendus et le support doit être cohérent.

L’amélioration des écouteurs de la société Cupertino est liée à la prise en charge du haut débit pour la voix. Ce sera une amélioration lors de l’utilisation d’applications telles que Teams ou Skype. En autorisant une bande passante plus élevée, vous obtenez une meilleure qualité audio avec laquelle les Airpods sont compatibles. Une amélioration plus que nécessaire maintenant que les réunions via Zoom, Teams ou Cisco sont à l’ordre du jour.

La mise à jour est disponible dans Build Insider Preview Build 22526 pour les utilisateurs du canal Dev. Cela signifie qu’il faudra attendre quelques semaines ou mois jusqu’à ce qu’elle passe par les différents canaux du programme Insider et que sa qualité soit assurée. Il semble que Microsoft prête attention aux détails non seulement esthétiques mais fonctionnels. Nous verrons s’il intègre également d’autres fonctionnalités très demandées par la communauté.