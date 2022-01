Intel va négocier avec TSMC pour avoir accès à ses puces 2 nm

Pratiquement chaque semaine, nous avons au moins une news sur Intel. Le géant américain semblait endormi, mais il a déjà donné plus que la preuve qu’il est plus fort que jamais et prêt à rivaliser de toutes ses forces.

L’une des grandes nouvelles ces derniers temps était le fait qu’Intel a créé un partenariat avec TSMC, son concurrent taïwanais. Mais selon les dernières rumeurs, il semblerait que la société américaine veuille aller plus loin et soit en train de négocier avec le géant taïwanais pour avoir accès à ses puces fabriquées selon le procédé 2nm.

Intel pourrait négocier avec TSMC pour des puces 2 nm

Selon les dernières rumeurs provenant de certaines sources de l’industrie, Intel serait en pourparlers avec TSMC afin de pouvoir utiliser son procédé de fabrication en 2 nm.

A ce moment, l’information indique que la société nord-américaine aura accès à la lithographie 6 nm, 4 nm et 3 nm du constructeur taïwanais. Mais les nouvelles données dont nous disposons aujourd’hui indiquent que le partenariat entre les deux puissances de l’industrie pourra être maintenu jusqu’après l’année 2025. Et à ce moment-là TSMC devrait alors se concentrer sur la production en série de plaquettes produites dans le procédé de fabrication de 2 nanomètres.

Pour autant que l’on sache, la stratégie d’Intel est de maintenir ses propres processus de fabrication des processeurs, tandis que la fabrication des cartes graphiques dépendra des wafers TSMC. Les prochains GPU Intel Arc Alchemist utiliseront le procédé taïwanais en 6 nm, tandis que ses successeurs auront déjà des wafers en 4 nm, suivis de puces en 3 nm.

Le procédé 3nm est l’un des plus attendus et l’on sait que les premières unités du taïwanais devraient arriver entre les mains d’Apple et d’Intel.