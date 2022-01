Chrysler confirme qu’il ne fabriquera des voitures électriques qu’à partir de 2028

Le CES 2022 a été le théâtre de nombreuses nouvelles intéressantes du monde technologique. Qu’il s’agisse de graphisme, de traitement, de jeux, d’équipement automobile, entre autres, l’événement a été riche en nouveaux produits et en annonces.

Et plus précisément sur le marché automobile, Chrysler a profité de l’événement pour annoncer qu’elle ne fabriquera que des voitures électriques jusqu’en 2028. C’est-à-dire que la marque nord-américaine a établi une période de 6 ans pour transformer complètement sa production, en l’adaptant à cela. ce qui est la tendance des grandes entreprises du domaine : les voitures électriques. Pour cela, le constructeur travaille déjà sur le Chrysler Airflow Concept, un SUV électrique de luxe.

Chrysler ne fabriquera de l’électricité qu’en 2028

Chrysler fait actuellement partie du groupe Stellantis, avec Jeep, Fiat, Peugeot, entre autres. Et la marque automobile basée dans le Michigan, aux États-Unis, a profité du CES 2022 pour annoncer qu’elle ne fabriquera que des voitures électriques jusqu’en 2028, actualisant ainsi sa dynamique comme les autres marques.

Pour cela, l’entreprise commence déjà à faire les premiers pas avec son Chrysler Airflow Concept. La marque a présenté le concept lors du CES 2022, qui se caractérise comme un SUV de luxe, moderne et tout connecté, qui promet de porter le sceau de qualité Chrysler, mais sans moteurs.

Chrysler dit que l’un des points forts de la voiture est la plate-forme STLA Brain, qui a permis à l’équipe de concepteurs de créer une expérience immersive pour les utilisateurs via le STLA SmartCockpit.

Selon Chris Feuell, PDG de la marque :

Le Chrysler Airflow Concept représente l’avenir de la marque Chrysler. En examinant la conception dynamique, les technologies avancées et la connectivité transparente, nous avons la caractérisation du portefeuille tout électrique que nous prévoyons de réaliser en 2028.

Le STLA SmartCockpit crée ainsi un espace homogène et connecté qui offre au conducteur un environnement adapté à un style de vie numérique. De plus, il parvient à fournir un espace personnalisé pour chaque utilisateur, qui dispose de quatre écrans intuitifs remplis de ressources telles que des applications multimédias, des actualités et des jeux, ainsi qu’un retour d’information au conducteur sur le déroulement du trajet et l’état du véhicule. .

Comme on peut le voir sur les images, le luxe et le souci du détail restent l’une des caractéristiques de l’entreprise nord-américaine. Les détails expriment le confort, le luxe et le bien-être, provoquant même l’envie de faire de longs trajets avec ce Chrysler Airflow Concept.

Lors de l’événement, la marque a révélé que la capacité électrique du véhicule sera équivalente à environ 200 ch, avec traction avant et arrière. Quant à l’autonomie, cette Chrysler pourra atteindre 650 km avec une seule charge.

Pour l’instant, cette voiture n’est qu’un concept, mais la société a l’intention de la lancer dès qu’elle commencera à tourner à plein régime sur les voitures électriques. On estime que la première voiture sans moteur de la marque pourrait arriver d’ici 2025.